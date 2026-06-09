PRO TV anunță întoarcerea unuia dintre cele mai populare show-uri ale sale: „Mă bucur că ne petrecem vara împreună”

PRO TV va lansa pe 22 iunie un nou sezon al quiz-show-ului „Ce spun românii”.

Emisiunea ar urma să fie difuzată de luni, 22 iunie, de la ora 18.00. Concurenții trebuie să fie pregătiți să ghicească cele mai populare răspunsuri, în confruntări amuzante și momente care vor transforma fiecare seară din timpul săptămânii într-un adevărat show al distracției, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

Gazda show-ului este ca de obicei, Cabral Ibacka, una dintre cele mai populare vedete ale televiziunii.

„Mă bucur că petrecem vara împreună și cunoaștem familii puse pe distracție. Întrebări

zdrăngănite, răspunsuri nebănuite și amintiri frumoase. De abia aștept să ne întâlnim în

fiecare seară… weekendurile vi le las să mergeți la mare”, spune Cabral.