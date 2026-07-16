Probleme mari din nou pe ruta preferată și de românii care zboară în Asia. 265 de zboruri anulate și 1.139 cu mari întârzieri

Zboruri anulate în Orientul Mijlociu: Arabia Saudită, Egipt, Qatar, Bahrain și alte țări au anulat 265 de curse și au amânat 1.139, ceea ce a dus la suspendarea multor zboruri ale companiilor Qatar Airways, Saudia, Air Arabia și altele, potrivit Flightaware, citat de Travelandtourworld.com.

Mii de pasageri au rămas blocați în Orientul Mijlociu, pe fondul perturbărilor masive care au lovit traficul aerian din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt și Bahrain.

Cele mai grave probleme s-au înregistrat la Aeroportul Internațional Regele Abdulaziz din Jeddah, în timp ce Aeroportul Internațional din Dubai a înregistrat, încă o dată, cel mai mare număr de întârzieri din regiune.

Dintre companiile aeriene, Qatar Airways a înregistrat cele mai mari întârzieri, în timp ce Saudia a fost din nou operatorul cel mai afectat de anulări.

Această serie de perturbări severe din ultimele trei zile este strâns legată de ostilitățile în curs dintre Arabia Saudită și Yemen. Alte companii aeriene care se confruntă cu provocări operaționale semnificative sunt Emirates, FlyDubai, Air Arabia și EgyptAir.

Zborurile sunt în continuare grav afectate pe aeroporturile din Riad, Doha, Cairo sau Dubai. Haosul a început după ce un atac a distrus pista aeroportului din Sanaa (Yemen), determinând rebelii Houthi să riposteze cu rachete și drone asupra aeroportului din Abha. Deși spațiul aerian rămâne deschis, atacurile reciproce obligă companiile să își modifice constant rutele și orarele din motive de siguranță.

Aeroporturile cele mai afectate

Dubai: Cele mai multe întârzieri (377). Companiile Emirates și FlyDubai au cele mai mari probleme.

Jeddah: Cele mai multe anulări (61). Cursele Saudia și flyadeal sunt cele mai afectate.

Doha: Peste 248 de zboruri amânate, în special cele operate de Qatar Airways.

Riad & Cairo: Zeci de curse anulate și peste 100 de zboruri care pleacă cu întârziere.

Companiile aeriene cele mai afectate

Saudia: Rămâne cea mai afectată companie, cu 158 de anulări din cauza reducerilor masive de program.

flyadeal: Operatorul low-cost a anulat 36 de zboruri, în special în Jeddah și Riad.

Qatar Airways: Conduce topul întârzierilor din regiune, cu 232 de curse amânate.

Escalele spre Asia și Africa, afectate

Aeroporturile din Golf (Dubai, Doha, Jeddah, Riad) sunt noduri majore de legătură între Europa, Asia și Africa. Asta înseamnă că pot fi afectați și pasagerii a căror destinație finală nu este în Orientul Mijlociu.

De exemplu, un pasager român care zboară spre destinații populare din Asia (Thailanda, Bali, Maldive, Japonia) poate pierde legătura sau poate avea întârzieri mari deoarece companiile aeriene ocolesc zonele periculoase și modifică rutele din mers.

Ce pot face pasagerii afectați

Verifică starea zborului în aplicația mobilă a companiei înainte de a pleca spre aeroport.

Alocă timp suplimentar pentru transfer dacă ai escală în Dubai, Jeddah, Doha sau Riad.

Discută imediat cu personalul din aeroport dacă zborul tău este anulat, pentru a cere reprogramarea gratuită pe o altă cursă.

Păstrează în bagajul de mână actele, încărcătoarele, medicamentele importante și haine de schimb.

Fii pregătit pentru schimbări de ultim moment, cum ar fi modificarea porții de îmbarcare sau a orei de decolare.

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