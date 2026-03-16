Procedură în premieră în Sibiu: eficiență maximă a radioterapiei în cancerul de prostată, cu risc minim pentru țesuturile sănătoase

O procedură folosită înainte de radioterapie poate face tratamentul cancerului de prostată mult mai ușor de suportat și, în plus, poate crește calitatea vieții pacienților după finalizarea curelor. Tehnica, realizată în premieră la MedLife Polisano Sibiu, de echipa asist. univ. dr. Valentin Pîrvuț și sub coordonarea dr. Victor Bacalu, reduce semnificativ riscul de afectare a țesuturilor sănătoase.

Pentru mulți pacienți cu cancer de prostată, radioterapia este o parte esențială a tratamentului. Problema este că, oricât de bine ar fi planificată, radiația, chiar dacă țintește tumora, poate afecta într-o oarecare măsură și țesuturi sănătoase. În vecinătatea prostatei se află rectul, iar această apropiere anatomică explică de ce unii pacienți se confruntă, în timpul tratamentului sau chiar la mai multe luni după încheierea acestuia, cu reacții adverse importante: usturime, durere, senzația permanentă de a merge la toaletă, sângerări rectale sau un disconfort care le afectează semnificativ viața. Există cazuri în care efectele adverse sunt atât de greu de suportat, încât pot afecta aderența pacientului la tratament.

Ce doză de radiații ajunge la țesuturi sănătoase

Înainte de începerea radioterapiei, se realizează o simulare CT și planul de iradiere: medicii stabilesc ținta tratamentului și organele ce trebuie protejate, iar fizicienii medicali calculează cu precizie distribuția dozelor de radiații.

În urma unui astfel de plan, după ce a constatat că, în cazul unui pacient care avea nevoie de doze mari de radiații, rectul ar fi fost expus unui risc crescut de efecte adverse, dr. Victor Bacalu, medic specialist radioterapeut, s-a adresat echipei de medici urologi coordonată de dr. Valentin Pîrvuț și împreună au găsit soluția: implantarea unui spacer rectal, care are rolul de a proteja țesuturile sănătoase din jur, în special rectul, de efectele secundare ale radioterapiei.

Echipa condusă de dr. Pîrvuț a implantat primele spacere la trei pacienți, iar astfel MedLife Polisano a devenit primul centru atestat din România care a realizat procedura. Între timp, numărul pacienților cu cancer de prostată care au beneficiat de acest implant a ajuns la 20.

„Ca și eligibilitate, aproape toți pacienții – 90-95% – care sunt propuși pentru radioterapie în cancerul de prostată ar putea să beneficieze de spacer-ul rectal. Excepțiile sunt foarte puține“, menționează dr. Pîrvuț.

Pentru echipă, primul caz a devenit și un punct de plecare. După implantare, medicii au putut compara două planuri: unul calculat înainte și altul după crearea spațiului de protecție dintre prostată și rect. Diferența observată la nivelul dozei care ajungea la rect a confirmat că metoda poate reduce semnificativ iradierea țesuturilor sănătoase din imediata vecinătate a prostatei.

O intervenție scurtă, minim invazivă, bine tolerată

Asist. univ. dr. Valentin Pîrvuț explică pe scurt în ce constă procedura: spacerul rectal este, practic, un gel injectat într-un spațiu anatomic dintre prostată și rect. După introducere, acesta se întărește și creează aproximativ un centimetru de separare, suficient cât să reducă expunerea rectului la radiații.

Așadar, marele beneficiu al procedurii este că, în timp ce terapia își atinge obiectivul în doza necesară pentru a fi cât mai eficientă, țesutul rectal este protejat, iar doza de radiații care ajunge la el este mult diminuată.

Procedura de implantare nu este una de lungă durată și nici nu presupune, de regulă, o recuperare dificilă. Potrivit dr. Pîrvuț, spacerul este montat sub ghidaj ecografic, prin abord transperineal, într-o intervenție care durează aproximativ 15-30 de minute și care poate fi făcută în analgosedare. Asta înseamnă că pacientul nu are nevoie, de regulă, de o anestezie generală complicată.

După procedură, pot apărea mici dureri locale sau o senzație de presiune în zona injectării, dar acestea sunt, de obicei, reduse și trec repede. Nevoia de analgezice este minimă sau chiar absentă. Spacerul nu rămâne definitiv în organism. El este folosit strict pentru perioada radioterapiei, apoi începe să se resoarbă, procesul fiind treptat.

De ce contează atât de mult protejarea rectului

În cancerul de prostată, una dintre cele mai temute complicații ale radioterapiei este rectita radică, adică inflamația rectului produsă de iradiere. Dr. Victor Bacalu, medic specialist radioterapeut, spune că tocmai aici se vede cel mai clar utilitatea spacerului.

„Beneficiul principal este la nivelul rectului“, subliniază el. În lipsa unei distanțe suficiente între prostată și rect, pacienții pot dezvolta în timpul tratamentului simptome precum usturime la scaun, durere, senzația supărătoare și repetată de a merge la toaletă, uneori chiar sângerări. Aceste reacții adverse nu apar întotdeauna de la începutul radioterapiei, ci adesea după ce tratamentul avansează, spre jumătatea ședințelor sau mai târziu. La unii pacienți, ele nu dispar imediat după terminarea curelor de radioterapie, ci pot continua și în următoarele luni.

Prin creșterea distanței dintre prostată și rect cu ajutorul spacer-ului, radiația care ajunge la rect scade. Iar când doza scade, scade și riscul reacțiilor adverse. Pentru pacient, asta poate însemna mai puțin disconfort, mai puțină teamă legată de fiecare ședință și, foarte important, o calitate a vieții mai bună pe parcursul tratamentului.

Mai puține efecte adverse, calitate a vieții mai bună

Cancerul de prostată este cea mai frecventă formă de cancer în cazul bărbaților din România. Din fericire, odată cu screeningul mai bun și cu prezentarea mai rapidă la medic, tot mai multe cazuri sunt descoperite în stadii în care există opțiuni terapeutice eficiente. Însă tratamentul modern al cancerului presupune nu doar controlul optim al bolii, ci și protejarea calității vieții. Cu cât efectele adverse ale tratamentului sunt mai bine limitate, fără a compromite eficiența terapeutică, cu atât calitatea vieții pacienților are mai puțin de suferit, spun medicii.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România.

