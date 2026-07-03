Profesoară lovită de trăsnet în timp ce era cu elevii pe un traseu din Padina / Probleme în zeci de localități după furtunile violente din ultima zi

O profesoară a ajuns la spital cu arsuri pe 30% din corp, după ce a fost lovită de trăsnet în timp ce mergea cu un grup de 14 copii pe un traseu montan din Padina, județul Dâmbovița, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență. Autoritățile au prezentat bilanțul după furtunile violente înregistrate până vineri dimineaţă în localităţi din 20 de judeţe.

Toată țara s-a aflat sub alerte cod portocaliu și galben de averse însemnate cantitativ, în intervalul 2 iulie, ora 10 – 3 iulie, ora 03.

Potrivit DSU, până azi-dimineață, la ora 07.00, au fost probleme în 61 localități din 20 județe (AG, BN, BT, BV, BZ, CS, CJ, CT, DB, GL, HR, HD, MM, MH, MS, SB, SV, TR, TM și TL).

„S-a intervenit pentru evacuarea apei din 23 case, 47 curți, 5 anexe gospodărești, 44 beciuri/subsoluri, 2 instituții publice, 8 operatori economici și de pe 2 străzi, îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a 9 imobile și degajarea a 64 de copaci și 5 stâlpi de electricitate prăbușiți, fiind avariate 5 autovehicule”, a anunțat DSU.

Traficul rutier a fost temporar afectat pe un drum județean (DJ 700/HD) din cauza apei acumulate pe carosabil. De asemenea, traficul feroviar a fost temporar afectat pe Magistrala 200 (între stațiile Brașov și Bartolomeu din județul Brașov), din cauza apei acumulate pe calea ferată.

Profesoară lovită de fulger

Potrivit DSU, cele mai grave probleme au fost înregistrate în localitatea Padina din Dâmbovița, unde o profesoară a fost lovită de trăsnet în timp ce se deplasa cu un grup de 14 minori pe un traseu montan.

„După evaluarea medicală s-a constatat că victima prezenta arsuri de gr. I și II la nivelul membrelor, pe aproximativ 30% din suprafața corporală, fiind transportată la spital conștientă. Totodată, după evaluarea medicală a minorilor, 1 copil a necesitat transportul la spital ca urmare a unui traumatism la un membru inferior”, a precizat DSU.

Incendii din cauza fulgerelor

În județul Maramureș, localitatea Leordina, din cauza unui trăsnet s-a produs un incendiu la acoperișul unei case. Din fericire, nu au rezultat victime.

Tot în Maramureș, localitatea Rogoz, din cauza unui trăsnet s-a produs un incendiu la acoperișul unei anexe (adăpost de animale).

:

„Arderea s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 80 mp. În urma evenimentului nu au rezultat victime”, potrivit DSU.

Ambulanță blocată de apă la Brașov

În municipiul Brașov, din cauza apei acumulate pe o stradă, o ambulanță SAJ care se deplasa la spital nu a mai putut înainta.

„Ambulanța a fost tractată din zona inundată cu o autospecială din cadrul ISU, iar pacientul a fost preluat de un echipaj SMURD și a fost transportat la spital”, a precizat DSU.

Pagubele din București

În ceea ce privește Capitală, DSU anunță că de joi dimineață, de la ora 08.00, până astăzi, la ora 07.00, la nivelul municipiului București s-a intervenit pentru evacuarea apei din 33 beciuri/subsoluri, 1 curte operator economic, îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a 8 imobile și degajarea a 41 de copaci prăbușiți.

De asemenea, în 7 localități din județului Ilfov s-a intervenit pentru evacuarea apei din 2 case, 1 curte, 3 beciuri/subsoluri, 1 stradă și degajarea a 2 de copaci prăbușiți.

14 mesaje RO-Alert

DSU menționează că în prezent nu sunt semnalate persoane blocate sau urgențe medicale ce nu pot fi asigurate din cauza fenomenelor hidrometeorologice și nici nu sunt intervenții în desfășurare.

„Pentru informarea populației au fost emise 14 mesaje prin sistemul RO-ALERT la nivelul a 8 județe (BT, CT, GL, MM, SB, SV, TL și VN), precum și a 7 mesaje prin sistemul CRAWL-TVR la nivelul a 6 județe (BT, CT, MM, SB, SV și TL). Le mulțumim tuturor colegilor pentru munca depusă și rămânem alături de persoanele care au nevoie de ajutor”, a precizat DSU.



