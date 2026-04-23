Profituri de 30 de milioane de dolari pe oră. Giganții petrolieri „deschid șampania” pentru Războiul din Golf

Acesta este profitul obținut de cei mai mari 100 de giganți petrolieri în primele 40 de zile ale Războiului din Golf .

Aceste sume – de neimaginat pentru oamenii de rând – rezultă dintr-o analiză realizată de Rystad Energy a primelor 100 de companii de petrol și gaze din lume.

„În martie, prețurile petrolului brut se tranzacționau în jurul valorii de 100 de dolari pe baril, generând profituri suplimentare de 234 de miliarde de dolari pentru marile companii petroliere”, estimează ziarul The Guardian, citat de presa elenă.

Analiștii au calculat profiturile exceptionale comparând fluxul de numerar disponibil generat de producția de petrol și gaze înainte de război, când prețurile erau în jur de 70 de dolari pe baril, cu prețul de după începerea războiului, când prețurile petrolului se situau în jurul valorii de 100 de dolari pe baril.

„Profiturile record ale companiilor petroliere provin în principal din venituri generate de criză”, spune experta pe piața energetică Claudia Kempert. „Este clar că oferta scade, iar prețurile cresc în timpul crizelor”, explică ea.

„Racheta și penele”

Kempert vorbește despre „Efectul Rocket and Feathers” (Racheta și Penele) , care e un fenomen economic observat pe piețele de combustibil și energie, dar și în alte sectoare.



Acest efect descrie asimetria cu care prețurile de retail răspund la schimbările prețurilor en-gros (sau ale materiilor prime):

Prețurile cresc rapid când costurile de intrare cresc – ca o rachetă

Prețurile scad lent când costurile de intrare scad – ca o pană

Exemplul clasic – benzina: Când prețul petrolului brut crește, stațiile de benzină măresc prețurile aproape imediat (uneori în câteva ore). Când prețul petrolului scade, reducerea se transmite consumatorilor mult mai lent — poate dura săptămâni.

Odată ce rutele comerciale, cum ar fi Strâmtoarea Ormuz, se stabilizează, primele de risc vor scădea și ele. Apoi, veniturile vor scădea din nou.

Două țări din Golf, câștiguri mari

Printr-o stranie întorsătură a sorții, cele mai mari câștiguri sunt înregistrate de două țări din Golf afectate de perturbarea producției de petrol din cauza atacurilor iraniene: Arabia Saudită și Kuweit.

Saudi Aramco, compania de stat a celei mai mari țări din Peninsula Arabică, va beneficia de profituri suplimentare de 25,5 miliarde de dolari în perioada martie-decembrie, aproape 11% din totalul de 234 de miliarde de dolari al primelor 100 de companii petroliere din lume.

Corporația Kuwait Peroleum urmează cu 12,1 miliarde de dolari (5,2%).

Exxon Mobil a înregistrat, de asemenea, profituri suplimentare de 11 miliarde de dolari, iar Chevron Corp. de 9,2 miliarde de dolari.

„Conflictul din Golf a alimentat visteria lui Putin”

Giganții petrolieri ruși sunt așteptați, de asemenea, să iasă mari câștigători din război, Gazprom, Rosneft și Lukoil urmând să obțină profituri suplimentare de aproape 24 de miliarde de dolari din război până la sfârșitul anului.

„Conflictul din Golf a alimentat, de asemenea, vistieria lui Vladimir Putin pentru războiul său din Ucraina, Rusia câștigând 840 de milioane de dolari pe zi din exporturile de petrol în martie – cu 50% mai mult decât în ​​februarie”, potrivit unei analize realizate de Centrul pentru Cercetarea Energiei și Aerului Curat.

„Profiturile cresc pentru acele companii care anterior pompaseră mult petrol la un cost mai mic, acum îl vând, profitând de acest arbitraj”, declară jucătorii de pe piață pentru Naftemporiki.

Acțiunile ExxonMobil și Shell au crescut, de asemenea, de la începutul conflictului. Companii de logistică precum Gunvor înregistrează, de asemenea, rezultate pozitive: „Elementul cheie al acestei strategii a fost concentrarea pe transportul petrolului natural, mai degrabă decât pe derivatele din petrol”, scrie Financial Times.

Energie și arme

„Sectoare precum energia, apărarea, asigurările și finanțele speculative beneficiază de instabilitatea geopolitică”, declară actorii de pe piață pentru Naftemporiki. „Prețurile petrolului cresc, cererea pentru arme este mare, primele de asigurare cresc, iar profiturile ajung la cei care știu cum să exploateze riscul.”

Aceste tendințe și date arată că lumea este departe de a-și reduce dependența de țiței. Ajutată de tulburările geopolitice, era aurului negru va continua, dictând agendele macroeconomice din întreaga lume.