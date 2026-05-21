Programul Rabla 2026 va fi lansat „de urgență” cu o schimbare majoră. Ce valoare vor avea voucherele și ce limitări apar la motociclete și mopede

„Vom lansa un nou program rabla auto pentru persoane fizice, care va avea un buget de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mare decât anul trecut, un buget care sperăm să fie folosit mai ales pe criteriul european”, a declarat joi ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, după ce Guvernul a aprobat bugetul Administrației Fondului pentru Mediu. „Ne dorim ca programul Rabla să fie lansat de urgență, după aprobarea acestui buget.”, a adăugat aceasta.

Programul Rabla 2026 ar putea viza doar mașinile din Europa

Programul Rabla 2026 s-ar putea aplica doar mașinilor produse, asamblate sau fabricate în Europa sau în state care au convenții strategice cu Europa (ca Maroc sau Turcia), a precizat Diana Buzoianu, în conferința care a urmat ședinței de guvern.

„Deja am trimis întrebare către Consiliul Concurenței, am primit un răspuns că de principiu perspectiva ca un program de tip Rabla să poată să fie limitat la state care au convenții cu UE și statele din UE este un proiect care poate sa îndeplinească condițiile. De asemenea o sa trimitem o întrebare pentru a clarifica ultimele detalii și către Ministerul Economiei, tocmai în vederea lansării de urgență a ordinului care privește ghidul programului Rabla. Ne dorim ca programul Rabla sa fie lansat de urgenta, după aprobarea acestui buget.”, a declarat ministra.

Aceasta și-a exprimat încrederea că în zilele următoare să fie lansat în transparență ghidul aferent acestui program.

„Dacă toate autoritățile competente confirmă că versiunea de ghid care se aplica pentru mașini produse, asamblate sau fabricate în Europa sau în state care au convenții strategice cu Europa, dacă aceste criterii sunt confirmate, vom pune în transparență un ghid care să facă această trecere de la programul Rabla anterior, care era deschis pentru absolut orice tip de mașină, indiferent de continentul unde era realizată, către mașini care se întorc ca valoare inclusiv in economie la nivel european.”, a afirmat Diana Buzoianu.

Valoarea voucherelor rămâne aceeași. Limitări la motociclete și mopede

În privința schimbărilor din noul program, Diana Buzoianu a anunțat că „valoarea voucherelor și condițiile de aplicare vor fi identice” cu cele din programul Rabla 2025. Ministerul va propune însă o modificare în privința banilor alocați pentru motociclete și mopede.

„Cel mai probabil vom pune o limitare pentru motociclete și mopede pentru că anul trecut nu a fost și au reușit să se încadreze la 30% din buget. Ne bucurăm pentru asta dar scopul principal și orientarea proiectului trebuie să meargă către mașini. Deci probabil o să avem o limitare de un procent probabil 10% din buget, care se va putea duce și către motociclete și către mopede.”, a mai precizat ea.

Care a fost valoarea voucherelor la Rabla 2025

Rabla Auto 2025 a avut un buget de 200 milioane lei, iar cea mai importantă schimbare a fost scăderea valorii ecotichetului pentru autovehiculele electrice la 18.500 de lei, sprijin acordat persoanelor fizice care doresc să-și cumpere mașini nepoluante prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Instituția estima că bugetul ar permite aducerea pe piață a 15.000 de mașini noi.

În 2024, voucherul Rabla pentru mașini full-electrice a fost 25.500 de lei, iar vânzările au scăzut cu peste 40%.

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele au fost următoarele: