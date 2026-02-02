Promovări la Schoenherr, inclusiv un nou partener

Schoenherr și Asociații SCA anunță o serie de promovări în cadrul echipei sale de avocați: începând cu 1 februarie 2026, Magdalena Roibu a devenit Partner, Adriana Stănculescu a fost promovată în rolul de Counsel, iar Carla Filip și Sabina Aionesei, în cel de Senior Attorney at Law.

Avocatele promovate activează în unele dintre ariile de practică de importanță strategică pentru planurile de dezvoltare viitoare ale Schoenherr în România, incluzând drept penal, imobiliare și construcții, protecția datelor cu caracter personal, dreptul concurenței, dreptul UE și comerț exterior.

„Anul 2026 marchează un moment special pentru Schoenherr în România: aniversăm 30 de ani de activitate pe piața locală. Am pornit în 1996 cu un singur avocat care venea în București din Viena și am ajuns, astăzi, la o echipă formată din peste 100 de avocați și specialiști în servicii profesionale auxiliare. Aceste promovări reflectă angajamentul nostru continuu față de dezvoltarea echipei – fundația pe care ne continuăm creșterea pe piața serviciilor juridice din România – și recunosc contribuția esențială a colegilor noștri la succesul firmei„, a declarat Sebastian Guțiu, managing partner al Schoenherr și Asociații SCA.

Detalii despre avocații promovați:

Magdalena Roibu (Partner, White-Collar Crime & Criminal Defence)este doctor în drept, avocat din anul 2008 și s-a alăturat echipei Schoenherr în 2017. Activitatea sa îmbină experiența din mediul academic în domeniile dreptului penal și procesual-penal cu practica solidă de avocat de drept penal al afacerilor. În cadrul Schoenherr, a contribuit în mod esențial la dezvoltarea acestei practici, asistând clienți variați în cauze penale complexe.

Adriana Stănculescu (Counsel, Real Estate) este avocat din anul 2009. Activează în domeniul imobiliar și construcții, având experiență semnificativă în asistarea clienților Schoenherr în legătură cu tranzacții imobiliare complexe sau cu dezvoltarea și construirea de proiecte, precum și în asistarea companiilor care dețin și operează portofolii imobiliare ample.

Carla Filip (Senior Attorney at Law, Data Protection) este avocat din anul 2014 în cadrul Schoenherr. Deține o certificare din partea International Association of Privacy Professionals (CIPP/E) și are experiență în asistarea companiilor multinaționale și locale active în diverse sectoare economice cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și la aspecte legate de Digital Services Act, NIS2, AI Act.

Sabina Aionesei (Senior Attorney at Law, Competition, EU & Foreign Trade) este avocat admis în Baroul din Anglia și Țara Galilor (din 2022) și înscris în Baroul București (2024). Are experiență în domeniul dreptului concurenței, al dreptului UE și comerț exterior și face parte din echipa Schoenherr din anul 2024.

Articol susținut de Schoenherr & Asociatii