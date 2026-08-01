Propoziția din comunicatul Fitch care dezvăluie că România a fost la un pas să încaseze o mare lovitură

Agenția Fitch a anunțat în noaptea de vineri spre sâmbătă că a menținut ratingul României deasupra liniei de țară recomandată investițiilor, însă în comunicat a dezvăluit că inițial decizia a fost alta.

Ratingul României a rămas la „BBB-”, cu perspectivă negativă, ultima treaptă deasupra calificativului „junk” pentru statele cu risc mare, „confirmând riscul de neplată pe termen lung”.

În anunțul Fitch apare și o frază care sugerează că decizia agenției de rating a fost inițial una nefavorabilă, dar a schimbat-o la solicitarea Bucureștiului, ceea ce a scăpat România de o lovitură care i-ar fi afectat serios imaginea în rândul investitorilor în obligațiunile românești.

„În conformitate cu politicile agenției Fitch, emitentul a formulat o contestație și a furnizat informații suplimentare către Fitch, ceea ce a condus la o decizie de rating diferită de concluzia inițială a comitetului de rating”, se scrie în comunicat.

Vineri după-amiază, cu mai multe ore înainte de anunțul de la miezul nopții al Fitch, fostul premier PSD Victor Ponta a spus că știe, „din surse foarte credibile” că raportul inițial al agenției era ca România să fie retrogradată.

„Și mai știu că ministrul Alex Nazare a reușit, cumva, pe „persoană fizică”, să obțină încă o amânare. E clar că relațiile personale pe care le-a construit, în special în SUA, au contat. La fel și „zvonul” că ar putea fi desemnat premier sau, în orice caz, certitudinea că va rămâne „in charge” la Finanțe. Important este că a reușit. Felicitări!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Nazare: „Un nou test trecut la limită”

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a spus după anunțul Fitch că a fost vorba de „un nou test trecut la limită”.

„România rămâne atent monitorizată de agențiile de rating – orice derapaj poate veni cu sancțiuni severe în perioada următoare”, a scris el pe Facebook.

Potrivit ministrului de Finanțe, „menținerea ratingului Fitch a venit într-un context foarte dificil și cu o marjă minimă de siguranță”.

Nazare a precizat că, în spatele acestui rezultat a fost un efort instituțional excepțional, dus până în ultimul moment, de echipa Ministerului Finanțelor, în coordonare cu Banca Națională a României, care au documentat și susținut cu date solide fiecare argument pentru menținerea calificativului de investiții”.

De ce e îngrijorată Fitch

Chiar dacă Fitch a dat României o „notă de trecere” la limită, ea a evidențiat riscurile generate de incertitudinea politică, unul dintre principalele motive de îngrijorare pentru agenția de rating.

Totodată, Fitch consideră că România își poate respecta ținta de deficit bugetar, de 6% din PIB în acest an, dar subliniază necesitatea continuării consolidării fiscale prin reducerea cheltuielilor publice.

Raportul menționează și vulnerabilitățile legate de deficitul de cont curent. De asemenea, menținerea calificativului „BBB-” a fost susținută de intrările de fonduri europene.

„Perspectiva negativă reflectă deteriorarea finanțelor publice ca urmare a deficitelor bugetare mari, deși în scădere, și a creșterii raportului dintre datoria publică și PIB.

Incertitudinea politică s-a accentuat în urma prăbușirii guvernului de coaliție format din patru partide, iar calea către o soluție rămâne neclară.

Măsurile de consolidare au îmbunătățit perspectivele fiscale, însă persistă riscuri semnificative pe termen mediu din cauza provocărilor legate de punerea în aplicare, a costurilor socio-economice ale măsurilor suplimentare și a considerentelor politice în perspectiva alegerilor parlamentare din 2028”, a explicat Fitch.

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