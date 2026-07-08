Proprietarii Militari Residence pregătesc un nou proiect cu 446 de apartamente în locul unei foste fabrici de construcții metalice

Oamenii de afaceri Iulian Robu și Constantin Căpățână, cunoscuți pentru dezvoltarea complexului rezidențial Militari Residence din vestul Bucureștiului, și-au prezentat autorităților planul de a construi un bloc cu 14 etaje și 446 de apartamente pe un teren din cartierul Pantelimon, cumpărat la licitație, pe care a funcționat fosta fabrică de construcții metalice Nimb Pipera, a familiei Monceanu, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

Firma Nimb Pipera este moștenitoarea Trustul de Instalații și Montaj București și este specializată în construcții metalice. Emilian Monceanu, tatăl cunoscutului cântăreț George Monceanu, deține 98,58% din firmă, potrivit datelor furnizate de termene.ro.

Încă din 2019, acționarii firmei au decis să vândă terenul de circa 9.300 de metri pătrați de pe Șoseaua Vergului, nr. 8, din cartierul bucureștean Pantelimon. În cadrul procedurii de faliment a fabricii, terenul și cele 20 de construcții edificate pe el au fost scoase le licitație, inițial la valoarea de piață de circa 3 milioane de euro, și ulterior, din lipsă de cumpărători, la un preț redus la 2,76 milioane de euro.

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