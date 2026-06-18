PSD convoacă conducerea extinsă a partidului pentru a decide dacă susține Guvernul Veștea și dacă intră la guvernare / Ce le-a spus Grindeanu parlamentarilor PSD

PSD a decis ca duminică să convoace Consiliul Politic Național (CPN), structura de conducere și de decizie care coordonează activitatea partidului între Congresele PSD.

Decizia a fost luată miercuri, în ședința grupurilor parlamentare ale PSD, la care Sorin Grindeanu a mers pentru a decide votul pentru Guvernul Veștea.

Surse din partid au declarat pentru HotNews că ședința Consiliului Național a fost convocată pentru a decide dacă PSD va mai intra la guvernare și în ce formulă.

Sorin Grindeanu le-a transmis parlamentarilor PSD că refuză să mai facă majorități ca USR și UDMR, după ce Uniunea a decis să nu susțină Guvernul Veștea, chiar dacă social-democrații se bazau pe voturile lor, spun surse din partid pentru HotNews.

„Sunt unii domni care au spus mai întâi că susțin un guvern tehnocrat, după care au făcut ședință și au spus că vor guvern politic”, a spus șeful PSD despre PNL și USR, în ședința de miercuri, conform surselor citate.

„Apoi, alți domni au spus că votează Guvern politic și apoi au făcut ședința și au spus că nu mai susțin”, le-a transmis Grindeanu colegilor, făcând referire la UDMR.

„Dacă vom mai face Guvern, vom face fără USR. Și am o mare problemă să mai facem majorități cu UDMR după modul în care s-au comportat in ultimele zile”, a mai spus liderul PSD, în ședința grupurilor parlamentare ale PSD.

Din CPN fac parte membrii Biroului Permanent Național cu drept de vot, președinții organizațiilor județene/de sector ale PSD, primarii de sector, președinții consiliilor județene, primarii municipiilor reședintă de județ.

Tot duminică, la PNL are loc un congres extraordinar de alegeri convocat de Ilie Bolojan, pentru reconfigurarea conducerii partidului.