PSD nu renunță la amendamentul controversat la noua lege ANI

PSD va depune din nou controversatul amendament la noua lege ANI care i-ar lasa fără mandat pe cei declarați definitiv incompatibili sau în conflict de interese, chiar dacă asta s-ar întâmpla înainte de intrarea în vigoare a legii.

Surse din conducerea PSD au declarat vineri că social-democrații au două variante luate în calcul. Prima ar fi să introducă amendamentul în dezbaterile la noul proiect pe care PNL și USR au anunțat că-l depun vineri în Parlament. A doua variantă, spun sursele citate, ar fi să lase să treacă legea așa cum e propusă, pentru a nu fi probleme cu PNRR, și după intrarea în vigoare să inițieze o modificare a actului normativ.

Noua lege a ANI, respinsă joi în Senat

Senatul a respins joi proiectul de lege din domeniul integrității, joi, deoarece PNL și USR au fost nemulțumite de două amendamente introduse de PSD, privind aplicarea retroactivă a unor prevederi și eliminarea obligației de a include sumele cash în declarația de avere a demnitarilor.

Unul dintre amendamentele propuse de PSD prevedea că persoanele declarate incompatibile sau în conflict de interese de către ANI, cu confirmarea unei decizii definitive, chiar și înainte de intrarea în vigoare a legii, își vor pierde mandatul. Amendamentul a produs tensiuni în Parlament, iar Dominic Fritz, liderul USR și primarul Timișoarei, susține că acesta l-a vizat pe el.

Legea ANI este una dintre reformele necesare pentru accesarea banilor rămași în PNRR. Proiectul reprezintă un jalon de 770 de milioane de euro.

PNL și USR au anunțat că vineri vor depune un nou proiect, în forma respinsă de Senat, dar fără cele două amendamente introduse de PSD.

Proeictul de lege ar urma să intre în circuitul parlamentar la începutul lunii august.