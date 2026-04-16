Punctul Critic al Digitalizării României. De ce Inteligența Artificială trebuie construită pe o Infrastructură Solidă?

România deține una dintre cele mai valoroase resurse digitale din Europa: una dintre cele mai extinse rețele de fibră optică, aproximativ 250.000 de specialiști în tehnologie și peste 8,5 miliarde de euro atrase din fonduri europene pentru digitalizare, alături de o ambiție clară de a deveni un actor relevant în economia globală a inteligenței artificiale. Ceea ce separă însă acest potențial de rezultate concrete nu este viziunea, ci execuția, iar în economia digitală, execuția începe întotdeauna cu infrastructura.

BILANȚUL DIGITALIZĂRII DIN ROMÂNIA

Paradoxul care defineşte peisajul digital al României este frapant. Țara noastră se situează pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte acoperirea cu fibră optică, prezentă în aproximativ 95% din gospodării, inclusiv în mediul rural, iar Bucureştiul se numără constant printre primele zece oraşe din lume ca viteză a internetului fix.

Mai puțin de un sfert dintre cetățenii români interacționează online cu autoritățile publice, față de o medie europeană de aproape trei sferturi. Această realitate explică și faptul că, la capitolul servicii publice digitale, România a obținut doar 21 de puncte din 100 în evaluarea Deceniului Digital 2025 a Comisiei Europene, clasându-se astfel pe ultimul loc dintre toate statele membre UE.

Nu este o problemă de ambiție sau de lipsă a fondurilor: prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost alocate 5,8 miliarde de euro pentru transformarea digitală, completate de alte 2,7 miliarde de euro din fonduri de coeziune. Doar Componenta 7 – pilonul digital – concentrează 1,884 miliarde de euro, distribuiți în 19 investiții, de la e-sănătate și digitalizarea justiției, până la identitatea electronică și securitatea cibernetică. În acest context, Cloudul Privat Guvernamental, cu o finanțare de peste 500 de milioane de euro, este cel mai ambițios proiect de infrastructură IT din istoria statului român.

Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds, defineşte deficitul existent drept capacitatea de a livra riguros, fără compromisuri, în materie de securitate și reziliență: “Transformarea digitală reală nu înseamnă doar tehnologie. Înseamnă colaborare, transparență, parteneriate sustenabile susținute de o înțelegere profundă a ecosistemului digital național. România are ambiția. Are finanțarea, dar și partenerii care au demonstrat că pot livra la scară națională. Ceea ce urmează acum este execuția fără compromisuri în materie de securitate şi reziliență.”

“Prioritatea noastră este să dezvoltăm soluții de tehnologie care au un impact concret şi pozitiv asupra vieții cetățenilor, simplificând accesul la servicii publice şi private prin tehnologii integrate.” — Ovidiu Ghiman, CEO, Metaminds

INFRASTRUCTURA CLOUD-NATIVE: FUNDAȚIE, NU OPȚIUNE

Conversația globală despre inteligența artificială omite adesea o condiție esențială: AI la scară organizațională nu poate funcționa pe infrastructuri moștenite, ci are nevoie de arhitecturi cloud-native bazate pe containerizare, orchestrate prin platforme precum Kubernetes și susținute de instrumente moderne pentru dezvoltarea aplicațiilor. Potrivit raportului Nutanix Enterprise Cloud Index 2025, 94% dintre companii consideră aceste arhitecturi drept standardul de referință pentru scalarea aplicațiilor de inteligență artificială generativă. În esență, concluzia este simplă, așa cum o sintetizează Marius Marinescu, Managing Partner Metaminds: „AI se construiește pe cloud-native.”

Această ierarhie a priorităților este esențială pentru România. În prezent, doar 5,2% dintre companii utilizează inteligență artificială, cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană, mult sub media de 20%, potrivit Eurostat. Acest decalaj nu indică o lipsă de oportunitate, ci dimpotrivă, o șansă majoră încă nevalorificată. Conform estimărilor McKinsey, inteligența artificială generativă ar putea adăuga între 30 și 50 de miliarde de euro la PIB-ul României până în 2040 și ar putea genera anual până la un miliard de euro doar din creșteri de productivitate în sectorul public.

Diferența dintre potențial și realitate nu mai ține de viziune sau finanțare, ci de capacitatea de execuție la scară. În acest context, la nivel guvernamental sunt deja analizate inițiative pentru înființarea unui centru național dedicat inteligenței artificiale, menit să accelereze adoptarea și să coordoneze eforturile din domeniu. În paralel, România începe să-și consolideze poziția în ecosistemul global de inovație, ocupând locul 48 la nivel mondial în clasamentul StartupBlink 2025 și locul 16 la nivel global în domeniul inteligenței artificiale, unde se conturează ca lider regional în Europa de Sud-Est.

Cu toate acestea, distanța dintre acest potențial și rata actuală de adoptare de doar 5,2% evidențiază un decalaj clar de infrastructură: inteligența artificială nu poate fi implementată peste sisteme fragmentate, izolate și învechite, ci necesită integrarea în platforme cloud-native, capabile să ofere elasticitatea, observabilitatea și nivelul de securitate pe care aplicațiile AI la scară organizațională le impun.

În cadrul Metaminds, portofoliul de servicii este construit în jurul a trei capabilități complementare, care acoperă întregul lanț al transformării digitale:

Infrastructura și aplicațiile cloud-native ca fundație pentru dezvoltarea soluțiilor moderne. Platform engineering care elimină blocajele operaționale și accelerează livrarea, permițând echipelor să opereze la viteza actuală cerută de business. Securitatea de rețea, din ce în ce mai augmentată prin inteligență artificială, care asigură controalele esențiale pentru ca adoptarea cloud-ului să devină un avantaj competitiv, nu o vulnerabilitate.

Aşadar, inteligența artificială nu este o practică separată, ci stratul de inteligență pe care îl integrăm transversal în toate aceste trei capabilități, pentru a le face mai rapide, mai eficiente și mai adaptive.

CLOUDUL GUVERNAMENTAL: INFRASTRUCTURA DIGITALIZĂRII LA SCARĂ NAȚIONALĂ

Consorțiul condus de Metaminds și Trencadis Corp a câștigat în 2025 contractul pentru implementarea componentei de Cloud Intern a Cloudului Privat Guvernamental, un proiect de anvergură națională ce vizează infrastructura critică a statului. Acesta acoperă cele patru centre de date din București, Brașov, Sibiu și Timișoara și presupune livrarea unei arhitecturi complexe, bazate pe 570 de servere, peste 90 de sisteme de stocare și aproximativ 340 de echipamente de rețea.

La începutul anului 2026, Cloudul Privat Guvernamental a intrat în fază operațională la nivel național, cu cel puțin 30 de aplicații guvernamentale programate pentru migrare până la mijlocul anului.

Mai mult decât un simplu contract, acest proiect devine un reper pentru viitorul digital al României: pentru prima dată, aplicații critice ale sectorului public vor funcționa pe o infrastructură cloud-native, suverană și rezilientă. Platforma va crea premisele pentru integrarea securizată a inteligenței artificiale în procesele guvernamentale, de la servicii digitale pentru cetățeni până la automatizarea activităților administrative, în deplină conformitate cu cerințele PNRR și cu cadrul de guvernanță a riscurilor stabilit de Regulamentul European, privind inteligența artificială.

Nu este pentru prima dată când Metaminds livrează proiecte la scară națională. Compania a proiectat cea mai amplă arhitectură de rețea DDI din Europa de Est pentru rețeaua națională de educație din România, o infrastructură care include 4.000 de routere, 8.000 de switch-uri și peste 20.000 de puncte de acces wireless, deservind 4.500 de școli. De asemenea, a implementat unul dintre cele mai extinse proiecte de autentificare multi-factor din Europa, securizând accesul digital pentru aproximativ 1,5 milioane de elevi.

În sectorul energetic, Metaminds a dezvoltat Platforma Online de Schimbare a Furnizorului de energie electrică și gaze naturale POSF, implementată pentru ANRE – care deservește 152 de furnizori de energie electrică și 95 de furnizori de gaze naturale, alături de 69 de operatori de rețea electrică și 37 de operatori de rețea gaze naturale. Platforma gestionează aproximativ 15 de milioane de contracte de furnizare și aproximativ 16 milioane de consumatori şi este accesibilă clienților finali în vederea realizării unui cont, asocierii locurilor de consum, identificării contractelor de furnizare de energie electrică şi de gaze naturale pe care le au încheiate şi pentru schimbarea furnizorul prin intermediul acesteia. Consumatorii de energie electrică şi de gaze naturale au acces centralizat la ofertele furnizorilor prin comparatoarele de oferte, putând astfel să schimbe furnizorul ales în maximum 24 de ore.

Nu sunt proiecte-pilot. Sunt sisteme de producție la scară națională, care rulează infrastructură critică pentru milioane de români. Și reprezintă exact istoricul operațional pe care implementarea AI, fie în servicii publice, sănătate sau securitate națională, îl va cere partenerilor săi de infrastructură.

4,500 Scoli Conectate (Rețeaua Națională de Educație) 85 M Evenimente de securitate procesate zilnic (ANAF) 1.5M Elevi protejați prin autentificare multi-factor 16 M Consumatori de energie pe platforma integrată

NIS2, ACTUL EUROPEAN PRIVIND AI – OBLIGAȚIILE CARE NU MAI POT FI IGNORATE

Două directive europene rescriu fundamental modul în care companiile din Europa Centrală și de Est își alocă bugetele IT. Prima dintre acestea, NIS2, transpusă în legislația românească prin OUG 155/2024 și completată de ordinele de implementare emise de DNSC în august 2025, extinde obligațiile de securitate cibernetică la peste 160.000 de entități la nivel european și introduce sancțiuni semnificative, de până la 10 milioane de euro sau 2% din cifra de afaceri globală. Dincolo de dimensiunea financiară, directiva marchează o schimbare de paradigmă, prin introducerea răspunderii personale a membrilor consiliilor de administrație și a directorilor pentru neconformare.

România a depășit abordarea majorității statelor membre în transpunerea NIS2, extinzând domeniul de aplicare pentru a include sectoare precum sănătatea și farmaciile, unele dintre cele mai mari ca număr de angajați. În paralel, Actul European privind inteligența artificială, intrat în vigoare în august 2024, introduce un cadru strict bazat pe risc, cu sancțiuni ce pot ajunge la 35 de milioane de euro sau 7% din cifra de afaceri globală anuală pentru abaterile cu impact ridicat. Implicarea României în definirea acestui cadru este semnificativă, eurodeputatul Dragoș Tudorache având rol de co-raportor al legislației, un detaliu care consolidează vizibilitatea țării în arhitectura europeană de guvernanță AI. În același timp, obligațiile de conformitate sunt deja aplicabile, indiferent de stadiul desemnării autorității naționale competente, ceea ce face ca acțiunea imediată să devină esențială pentru organizații.

În acest nou context de reglementare, securitatea rețelelor, deja segmentul cu cea mai rapidă creștere în securitatea cibernetică europeană, cu un CAGR de 15,9%, devine o cerință non-negociabilă. Totodată, instrumentele de guvernanță AI integrate în platforme cloud-native se conturează ca principalul mecanism prin care organizațiile pot demonstra conformitatea cu noile cerințe. Pe fondul acestor evoluții, piața europeană de securitate cibernetică este estimată să atingă 194 de miliarde de dolari până în 2033, în timp ce piața din România ar urma să crească de la 175 de milioane la 392 de milioane de dolari. În acest peisaj, obiectivul este clar: captarea unei părți semnificative din această creștere, prin investiții strategice și execuție la standarde ridicate.

ROMÂNIA, DE LA PIAȚĂ DE ADOPȚIE A DIGITALIZĂRII, LA PLATFORMĂ PENTRU DEZVOLTAREA INIAȚIATIVELOR DIGITALE EUROPENE

Sectorul IT&C din România a generat în 2024 o cifră de afaceri de 23,6 miliarde de euro, contribuind direct cu aproximativ 6,67% la PIB și până la 14% atunci când sunt incluse efectele indirecte și induse. Această performanță este susținută de aproximativ 250.000 de specialiști IT, alimentat anual de peste 10.000 de absolvenți ICT proveniți din 57 de universități din întreaga țară.

Percepția investitorilor asupra României este în creștere accelerată, potrivit EY Romania Attractiveness Survey 2024, 67% dintre aceștia anticipează o îmbunătățire a atractivității țării în următorii trei ani, față de doar 41% în anul anterior. În același timp, aprecierea pentru ecosistemul local de inovație, în special pentru startup-urile tehnologice și instituțiile de cercetare, a crescut semnificativ, de la 13% la 45% într-un singur an. Acest interes se reflectă și în volumele de capital: startup-urile românești au atras 130,7 milioane de euro în 2024, marcând al patrulea an consecutiv cu investiții de peste 100 de milioane de euro, în contextul în care serviciile IT&C au devenit principala categorie de export de servicii a României.

“Metaminds este o companie 100% românească și rămânem profund ancorați în această identitate. În același timp, privim realist către următoarea etapă de creștere: extinderea capabilităților în platform engineering augmentat prin AI și în securitatea rețelelor de tip zero-trust, precum și accesarea piețelor din Europa Centrală și de Est, dar și la nivel european, necesită parteneri care împărtășesc aceeași ambiție și același angajament pentru o infrastructură digitală suverană, securizată și performantă. Căutăm activ investiții strategice internaționale pentru a accelera această expansiune, nu pentru a ne redefini identitatea, ci pentru a o scala la nivel European”, a declarat Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds.

DIRECȚIILE CARE DEFINESC 2026 ȘI ANII URMĂTORI

Prioritățile strategice ale Metaminds sunt conturate de trei forțe convergente: calendarul obligatoriu de digitalizare impus de finanțările existente, valul de conformitate generat de NIS2 şi conformarea la reglementările europene privind inteligența artificială, precum și ritmul tot mai rapid de adoptare a AI în toate sectoarele economiei, atât la nivel național, cât și European.

În acest context, prima direcție strategică vizează aprofundarea integrării inteligenței artificiale în capabilitățile de bază ale companiei. Infrastructura cloud-native va fi din ce în ce mai mult orchestrată prin AI, incluzând optimizarea dinamică a sarcinilor de lucru, managementul predictiv al capacității și răspunsul autonom la incidente de securitate. Platform engineering va integra tot mai mult lanțuri de dezvoltare asistate de AI, menite să accelereze livrarea și să reducă complexitatea operațională. În același timp, securitatea rețelelor va integra inteligența artificială pentru detectarea anomaliilor comportamentale, izolarea automată a amenințărilor și raportarea conformității în timp real, transformând securitatea dintr-un centru de cost, într-un avantaj competitiv.

A doua prioritate strategică vizează expansiunea geografică. Capabilitățile pe care le-am construit în România, infrastructură cloud suverană, inginerie de platformă la scară națională, securitate de rețea la nivel organizational, sunt direct aplicabile provocărilor de modernizare digitală cu care se confruntă organizațiile din sectorul public și privat din CEE și piața europeană mai largă. Avem istoricul proiectelor ample livrate, dar şi parteneriatele solide cu furnizori de tehnologie relevanți, precum: Dell Technologies, Fortinet, F5 Networks, Cisco Systems, RedHat, VMware, Palo Alto Networks, respectiv experiența operațională necesară pentru a concura la acest nivel, ceea ce ne permite să susținem expansiunea la scară.

A treia prioritate este consolidarea expertizei tehnice și a guvernanței. Economia digitală este, în esență, definită de calitatea specialiștilor care o construiesc și o operează, iar Metaminds investește constant în certificări, transfer de cunoștințe și dezvoltarea unei expertize instituționale care nu poate fi externalizat sau automatizat. În paralel, compania și-a adaptat structura de guvernanță pentru a susține atragerea de investiții și dezvoltarea de parteneriate strategice, în linie cu planurile sale de creștere. Numirea lui Ovidiu Ghiman în funcția de CEO, alături de o echipă de conducere cu experiență extinsă în telecomunicații, servicii financiare și livrare IT la scară largă, reflectă angajamentul de a construi o organizație nu doar performantă din punct de vedere al livrării de soluții de tehologie, ci şi matură comercial şi în raport cu sectorul public.

TOTUL ÎNCEPE CU INFRASTRUCTURA

România se află într-un moment de inflexiune. Finanțarea europeană este disponibilă, cadrul de reglementare este deja în vigoare, există capital uman calificat, iar infrastructura de conectivitate, inclusiv rețeaua de fibră optică, este printre cele mai performante din Europa. Ceea ce lipsește nu mai este viziunea, ci execuția: capacitatea de a transforma ambiția în rezultate concrete, de a construi fundații cloud-native pe care inteligența artificială să poată opera la scară și de a securiza sistemele critice de care depind cetățenii și companiile.

Metaminds a demonstrat deja această capacitate de livrare, la nivel național, în unele dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură din România. Pe măsură ce țara intră într-o nouă etapă a transformării digital, în care inteligența artificială trece de la experiment la implementare, devine clar un lucru esențial: infrastructura nu se improvizează, ci se construiește cu rigoare, experiență și responsabilitate.

DESPRE METAMINDS

Metaminds este o companie românească ce livrează soluții de tehnologie pentru servicii digitale, specializată în infrastructură cloud-native, platform engineering și securitate de rețea. De la înființarea sa în 2015, Metaminds a câștigat de patru ori un loc în clasamentul Financial Times FT 1000 al celor mai dinamice companii din Europa și a construit parteneriate de cel mai înalt nivel cu furnizori de tehnologie de renume, precum: Dell Technologies, Fortinet, F5 Networks, Cisco Systems, RedHat, VMware, Palo Alto Networks.

Cu o cifra de afaceri de 100 de milioane de euro și un EBITDA de 6,5 milioane de euro, în 2025, Metaminds operează în sectoarele public şi privat din România, livrând infrastructură digitală la scară națională pentru guvern, educație, servicii financiare, energie. Planul nostru vizează extinderea portofoliului tehnologic și scalarea operațiunilor în Europa, în parteneriat cu investitori și colaboratori strategici.

Articol susținut de Metaminds