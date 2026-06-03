Pus la zid pe tema Iranului, Marco Rubio a dezvăluit, în timpul unor audieri cu scântei, ce NU vor accepta SUA, plus un detaliu despre Mojtaba Khamenei

Secretarul de stat Marco Rubio se pregătește să depună mărturie în fața Comisiei pentru buget a Camerei Reprezentanților, pe 2 iunie 2026, la Washington. FOTO: Allison Robbert / AP / Profimedia

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a declarat marți că echipa de negociatori a președintelui Donald Trump nu a oferit Iranului ridicarea sancțiunilor în schimbul redeschiderii Strâmtorii Ormuz și a insistat că orice ridicare a sancțiunilor este condiționată de renunțarea Teheranului la programul său nuclear, informează Reuters.

„În acest moment, tot ce s-a discutat cu ei (cu iranienii, n.r.) este că (…) orice ridicare a sancțiunilor este condiționată, ceea ce înseamnă că aceasta trebuie să fie în schimbul motivului pentru care acele sancțiuni au fost instituite în primul rând, și anume programul lor nuclear”, a spus Rubio, în cadrul unei audieri în Senatul SUA, prima dintre cele două în care legiuitorii l-au interogat amănunțit cu privire la conflictul cu Teheranul.

Depunând mărturie în fața Congresului în mod public pentru prima dată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Rubio a susținut că va exista o relaxare a sancțiunilor împotriva Iranului numai dacă Teheranul va fi de acord să renunțe la activitățile lui nucleare.

„Iranul a fost plasat sub sancțiuni pentru că deține uraniu puternic îmbogățit. Iranul este sancționat din cauza activităților sale nucleare. Dacă va fi de acord să renunțe la aceste lucruri, atunci va exista o relaxare a sancțiunilor asociată cu angajamentul său și cu respectarea acelor acorduri”, a precizat secretarul american de stat.

Rubio a depus mărturie în fața Comisiei pentru Relații Externe a Senatului american marți dimineață (ora SUA), în cadrul primei dintre cele patru audieri din această săptămână privind solicitarea administrației Trump de a reduce bugetul pentru afaceri externe cu 30%, până la 36 de miliarde de dolari, în timp ce se planifică o creștere de 50% a cheltuielilor militare, până la 1,5 trilioane de dolari.

Mai târziu în cursul zilei, el a participat la o audiere a Comisiei pentru buget din Camera Reprezentanților și urmează să ia parte miercuri la încă două audieri, pe fondul îngrijorării manifestate de colegii săi republicani cu privire la războiul cu Iranul.

Rubio, care ocupă și funcția de consilier pentru securitate națională al lui Trump, a fost senator de Florida până în ianuarie 2025, iar legiuitorii au spus că speră ca fostul lor coleg să prezinte o strategie pentru încheierea conflictului cu Iranul, care a început odată cu lansarea atacurilor comune SUA-Israel, pe 28 februarie.

La un moment dat, Rubio a declarat: „Războiul s-a terminat”, în timpul unei discuții aprinse cu senatorul democrat Cory Booker din New Jersey, care nu a fost de acord cu afirmația șefului diplomației americane.

Senatoare: „Alegătorii mei cer ajutor economic acasă, nu o schimbare de regim la Teheran”

Senatoarea Jeanne Shaheen din New Hampshire, lidera democraților din comisia pentru relații externe, l-a criticat dur pe Rubio pentru că a furnizat prea puține informații despre planurile administrației Trump.

„Când vorbesc cu alegătorii mei, aceștia cer ajutor economic acasă, nu o schimbare de regim la Havana, Caracas sau Teheran”, a spus ea.

„În schimb, ați trimis Congresului o notificare privind puterile de război în care spuneți că nu suntem în ostilități active cu Iranul, în timp ce SUA efectuau atacuri împotriva Iranului, iar Iranul bombarda ambasadele și bazele SUA din Orientul Mijlociu. Asta nu a fost o consultare, a fost o încercare de a evita să răspundeți în fața acestei comisii și a acestui Congres cu privire la acest război.”

În timpul ambelor audieri, Rubio a apărat politica lui Trump în Venezuela. Un comando american l-a înlăturat pe președintele autoritar al Venezuelei, Nicolas Maduro, în luna ianuarie, dar au lăsat o mare parte a administrației acestuia intactă, iar pe fosta vicepreședintă Delcy Rodriguez în funcția de șefă a guvernului.

Rubio a spus, în cadrul audierii din Camera Reprezentanților, că Venezuela nu îndeplinește încă condițiile necesare pentru organizarea unor alegeri libere și corecte.

Americanii și-au exprimat frustrarea față de scumpirea traiului, iar colegii republicani ai lui Trump speră că acesta va reuși să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să scadă prețurile la benzină în SUA înainte de alegerile intermediare din noiembrie, care vor decide dacă partidul Republican își va păstra majoritatea fragilă în Senat și Camera Reprezentanților.

Trump trebuie să se confrunte, de asemenea, cu reprezentanții aripii dure din partidul său, care se opun oricăror concesii față de Teheran.

Va fi un acord care să pună capăt războiului?

Trump insistă că se va dovedi că războiul a fost justificat dacă va împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. Trump insistă, de asemenea, că prețurile la benzină vor scădea și susține de săptămâni întregi că va ajunge în curând la un acord bun care să pune capăt conflictului.

Iranul dorește un acord provizoriu cu ridicarea sancțiunilor, care i-ar permite accesul la venituri de miliarde de dolari din petrol, dar Washingtonul a continuat să impună sancțiuni împotriva unor actori iranieni de la vârful puterii în timp ce au avut loc negocierile.

Rubio nu a precizat când s-ar putea încheia un astfel de acord. El a afirmat că Iranul intenționa să-și consolideze capacitățile în materie de arme convenționale ca un „scut” pentru programul său nuclear. „Ceea ce au încercat să facă a fost să construiască un scut convențional și să se ascundă în spatele acestui scut”, a spus el, explicând de ce Trump a considerat că era imperativ să declanșeze războiul.

Secretarul de stat american a mai spus că au existat „indicii” că ayatollahul Mojtaba Khamenei, care a devenit liderul suprem al Iranului după ce tatăl lui a fost ucis în prima zi a războiului, este „din ce în ce mai implicat la un anumit nivel” în negocieri.

Mojtaba Khamenei nu a fost însă văzut în public de când a fost rănit în atacul care l-a ucis pe tatăl lui.

Parlamentarii americani, inclusiv unii dintre colegii republicani ai lui Trump, au pus din ce în ce mai mult la îndoială motivația războiului, pe măsură ce conflictul cu Iranul intră în a patra lună.

În mai, Senatul SUA a votat pentru promovarea unei rezoluții privind puterile de război care ar pune capăt conflictului cu Iranul, cu excepția cazului în care Trump obține autorizarea Congresului. Câteva zile mai târziu, liderii Camerei Reprezentanților au amânat brusc votul asupra unei rezoluții similare, când părea probabil că aceasta va fi adoptată.