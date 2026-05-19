Putin merge la Beijing, căutând asigurări că China nu s-a apropiat de Washington după vizita lui Trump

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său chinez, Xi Jinping, la Kremlin la 8 mai 2025. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Kremlinul a semnalat că se așteaptă la rezultate tangibile, inclusiv un acord „serios” privind petrolul și gazele. De asemenea, Moscova caută asigurări că China nu s-a apropiat de Washington după vizita lui Trump, scrie CNBC.

Președintele rus Vladimir Putin urmează să sosească marți la Beijing pentru un summit de două zile cu președintele chinez Xi Jinping , vizitând un aliat care abia a avut timp să scape de ținutele ceremoniale pregătite pentru președintele american Donald Trump cu doar câteva zile înainte.

Summitul, programat pentru 19-20 mai, marchează a doua întâlnire a liderilor chinez și rus în ultimul an, Beijingul încercând să gestioneze relațiile cu Washingtonul și Moscova, poziționându-se în același timp ca o putere globală. Invazia Ucrainei de către Rusia în 2022 a lăsat Moscova practic izolată și foarte dependentă de Beijing pentru comerț.

„Avem așteptări foarte serioase de la această vizită”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterilor, descriind agenda ca fiind una care promovează „parteneriatul privilegiat și strategic” dintre cele două țări.

SUA a presat mult timp Beijingul să reducă sprijinul economic pentru Moscova, despre care oficialii occidentali spun că ajută la susținerea capacității militare a Rusiei. NATO a etichetat China drept un „facilitator” al războiului din Ucraina.

„Triunghi strategic”

China are o „pârghie puternică” pentru acest summit, deoarece sprijinul său a devenit din ce în ce mai important pentru Putin pe fondul presiunilor economice tot mai mari din Rusia și al eșecurilor militare din Ucraina, a declarat Andrius Tursa, consilier pentru Europa Centrală și de Est la firma de consultanță Teneo.

Moscova și-a redus previziunile de creștere pentru acest an la 0,4% de la 1,3%, pe măsură ce economia sa se confruntă cu atacuri asupra infrastructurii petroliere și a terminalelor de export care susțin finanțarea războiului.

Putin va căuta asigurări că orice îmbunătățire a relațiilor Chinei cu Washingtonul nu va modifica „triunghiul strategic” care menține China și Rusia mai apropiate decât este oricare dintre ele de SUA, a declarat Dennis Wilder, fost oficial al serviciilor secrete americane și profesor la Universitatea Georgetown.

Vizita lui Trump de săptămâna trecută a inclus un banchet de stat fastuos și a adus mai multe rezultate , inclusiv achiziții agricole anuale în valoare de 17 miliarde de dolari până în 2028, o comandă de 200 de avioane Boeing și o întâlnire cu liderul chinez la Washington în septembrie.

Vizita lui Putin, în schimb, este așteptată să fie mai practică, ca parte a relațiilor de rutină dintre cele două țări, a spus Tursa. Însă mărimea și componența delegației ruse sugerează că Putin speră să extindă cooperarea bilaterală în mai multe domenii, a adăugat el.

Mass-media de stat chineză a adoptat indiferent de situație perspectiva vizitelor consecutive. Global Times a descris această secvență ca o dovadă că Beijingul „se impune rapid ca punct central al diplomației globale ”, menționând că găzduirea liderilor atât ai SUA, cât și ai Rusiei în decurs de o săptămână era „extrem de rară în era post-Război Rece”.

„Dacă există un ajutor semnificativ din partea Chinei pentru Rusia, SUA vor ridica această problemă”, a declarat Kurt Tong, partenerul director la The Asia Group, la emisiunea The China Connection de pe CNBC. luni

Acord energetic

Se așteaptă ca energia să domine agenda. China a devenit cel mai mare cumpărător de petrol și gaze al Moscovei, achiziționând la reduceri substanțiale, în timp ce cererea din Europa a scăzut la cel mai scăzut nivel de la mijlocul anilor 1970 .

Odată cu închiderea Strâmtorii Ormuz, Beijingul are un nou stimulent pentru a bloca aprovizionarea cu energie a Rusiei, în timp ce Moscova are nevoie de venituri pentru a-și susține economia.

Putin a semnalat săptămâna trecută că Rusia este aproape de un acord „serios” cu China privind gazele și petrolul. „Suntem într-un stadiu foarte avansat de acord privind realizarea unui pas serios, foarte substanțial, înainte în sectorul gazelor și petrolului”, a declarat Putin în timpul unei conferințe de presă, adăugând că „dacă se va dovedi posibilă finalizarea acestora și aducerea ultimei retușuri în timpul vizitei (în China), voi fi foarte încântat”.

Analiștii așteaptă ca investițiile chineze în sectorul de stat al Rusiei să fie, de asemenea, luate în considerare. Comerțul bilateral a crescut la niveluri record din 2022, China absorbind peste un sfert din exporturile Rusiei.