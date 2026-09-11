PwC Talks: Cel mai mare risc în transformarea digitală nu e tehnologia, ci lipsa unei strategii clare. AI nu elimină joburi, ci blocajele din activitate

Inteligența artificială nu schimbă un business, ci leadershipul, prin strategie, viziune și disciplină, astfel că cel mai mare risc pentru companii nu este tehnologia pe care o aleg, ci lipsa unei direcții clare. Mai mult, tehnologia nu va elimina joburile, ci blocajele, având rolul de a eficientiza, de a automatiza, totul sub controlul oamenilor și în baza deciziilor pe care ei le iau.

Aceasta este concluzia discuției dintre Diana David, Managing Director SAP România, și Radu Bădiceanu, Partener PwC România, într-un nou episod din seria de podcasturi PwC Talks, în care avertizează că actualul val de schimbare tehnologică nu este „încă un ciclu de modernizare ERP”, ci o transformare a modelului de afaceri, pe care SAP îl promovează sub numele de Autonomous Enterprise (companie autonomă).

Acest episod face parte dintr-o serie de podcasturi în care SAP România și PwC România, care au construit un parteneriat solid în domeniul tehnologiei, încearcă să explice ce înseamnă un proiect de transformare a businessurilor cu noile tehnologii.

Puteți urmări întregul material video aici:

Fiecare transformare de-a lungul timpului a avut sensul ei, iar ceea ce este diferit acum nu este „greutatea” schimbării, ci potrivirea ei cu o realitate tot mai imprevizibilă, în care companiile trebuie să decidă rapid, dar în cunoștință de cauză.

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Articol susținut de PwC România