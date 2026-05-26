PwC Tax Talk: Încă un pas spre eliminarea Declarației 300. ANAF lansează aplicațiile care vor precompleta Decontul de TVA

Programul pilot lansat de ANAF pentru verificarea consistenței datelor raportate prin SAF-T a intrat în linie dreaptă. În următoarele săptămâni vor fi lansate două aplicații care vor permite contribuabililor să facă propriile verificări. Scopul este precompletarea automată a Decontului de TVA (D300) pe baza informațiilor din SAF-T și, ulterior, eliminarea completă a acestei declarații, a declarat Magdalena Grădinaru, Director General al Unității de Management al Informației (UMI) din cadrul ANAF, în podcastul PwC Tax Talks, unde a discutat cu Izabela Stoicescu, Director, și Emran Regep, Manager.

Anunțat oficial de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în octombrie 2025, programul pilot are ca obiectiv implementarea unui mecanism de verificare a consistenței datelor declarate prin D406, prin comparare cu informațiile din D300 și D301. În proiect au fost înrolați 34 de contribuabili de diverse dimensiuni și din industrii variate – construcții, bănci, energie, asigurări sau comerț – participarea fiind voluntară, pe baza unei invitații și a unui chestionar de acord transmise de ANAF.

Noutatea cea mai importantă pentru mediul de afaceri este modul granular de lucru, respectiv faptul că inconsistențele dintre D406 și D300 vor fi analizate la nivelul fiecărui rând din Decontul de TVA, nu doar la nivel de totaluri. Acest nivel de detaliu reflectă ambiția ANAF de a transforma SAF-T într-un instrument central de administrare fiscală, nu doar într-o obligație de raportare suplimentară.

Ca parte a programului pilot, autoritatea fiscală va lansa două aplicații care vor permite contribuabililor să facă propriile verificări și teste privind acuratețea raportărilor. Utilizarea celor două aplicații de un număr cât mai mare de contribuabili va permite ANAF să evalueze eficiența și acuratețea acestora, esențiale în perspectiva unei viitoare eliminări a Declarației 300.

Principalele declarații din acest episod PwC Tax Talks:

Programul Pilot desfășurat de ANAF privind corectitudinea datelor din fișierul D406 SAF-T, mai exact precompletarea Decontului de TVA D300 pe baza datelor din SAF-T, este în plină desfășurare, având drept calendar de lucru perioada decembrie 2025 – august 2026.

În Program sunt înrolați 34 de contribuabili de diverse dimensiuni, din diferite industrii (inclusiv societăți bancare și societăți de asigurări) și cu diverse sisteme ERP.

Inconsistențele dintre D406 și D300 sunt analizate la nivel granular, și anume la nivelul fiecărui rând din Decontul de TVA, iar nu doar la nivelul poziției finale de TVA (de plată sau de rambursare). Recomandarea ANAF este depunerea de declarații rectificative atunci când contribuabilii identifică diferențe.

ANAF intenționează ca, foarte curând, să pună la dispoziția tuturor contribuabililor o aplicație stand-alone pentru verificarea celor 11 teste de consistență asupra datelor din SAF-T, publicate în august 2024. Astfel, verificarea se va putea face automat, în timp real, de către contribuabili.

Un al doilea demers îl reprezintă punerea la dispoziție, într-o primă fază doar pentru contribuabilii care fac parte din Programul Pilot, a unei alte aplicații pentru precompletarea Decontului D300 pe baza datelor din SAF-T, astfel încât contribuabilii să se poată autoevalua cu privire la acuratețea mapărilor de TVA din fișierul SAF-T depus periodic (lunar sau trimestrial).

După testarea aplicației de către contribuabilii care fac parte din Programul Pilot, ANAF va efectua o evaluare, iar aplicația va deveni publică pentru toți contribuabilii.

Eliminarea Decontului D300 se va întâmpla abia după ce aplicațiile menționate mai sus se vor dovedi a fi larg utilizate și bine calibrate, fără a exista la acest moment un orizont de timp bine definit.

Mesajul-cheie este că îmbunătățirea datelor din SAF-T este esențială, date fiind planurile ANAF de utilizare a acestor date în viitor.

