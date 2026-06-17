Raiduri la fabricile de înghețată din Japonia. Producătorii, bănuiți că s-au înțeles să crească prețurile înaintea verii

Înghețată într-un magazin din Tokyo. Se apropie vara, o perioadă de vârf pentru producătorii de înghețată, iar autoritățile japoneze au făcut percheziții la șase mari companii, suspectate de înțelegeri ilegale pentru a crește artificial prețurile. Sursă foto: Philip FONG / AFP / Profimedia

Chiar la începutul verii, o perioadă de vârf pentru producătorii de înghețată, autoritățile de reglementare japoneze au efectuat percheziții la sediile a șase mari companii din acest sector, suspectate că s-au înțeles să-și majoreze prețurile în mod concertat, scrie AFP.

Reprezentanți ai Comisiei pentru Comerț Echitabil din Japonia (JFTC) au făcut marți percheziții la sediile centrale ale companiilor Meiji, Morinaga Milk Industry, Lotte, Ezaki Glico, Morinaga & Co. și Akagi Nyugyo, potrivit reprezentanților companiilor și unei surse apropiate anchetei.

Aceste șase firme, care se numără printre cei mai mari producători de înghețată din arhipelag, sunt „suspectate că s-au înțeles” pentru a-și majora prețurile, a declarat miercuri sursa pentru AFP.

Responsabilii companiilor vizate și-ar fi trimis e-mailuri sau s-ar fi întâlnit de-a lungul anilor pentru a coordona calendarul și amploarea majorărilor de preț, a precizat sursa respectivă, sub condiția anonimatului.

Începând din 2022, producătorii de înghețată și-au majorat anual prețurile de vânzare cam în aceeași perioadă, au relatat mass-media locale.

Postul public de televiziune NHK a relatat despre raiduri în buletinul său principal de știri de seară, folosind un grafic pentru a arăta telespectatorilor cum prețul a două delicii emblematice, înghețata Meiji și pachetul de șase bucăți de choco-ice de la Morinaga Milk, a crescut concomitent de patru ori între iunie 2022 și septembrie 2025, conform The Guardian.

JFTC anchetează, de asemenea, pentru a stabili dacă aceste companii au profitat de inflație pentru a majora prețurile peste nivelul justificat de creșterea vertiginoasă a costurilor materiilor prime, potrivit agenției de presă Kyodo News.

Veri toride în Japonia

Cinci dintre companiile implicate au publicat marți sau miercuri comunicate în care indicau că sediile lor au fost percheziționate de JFTC și că „vor coopera în cadrul anchetei”.

Natsuyo Suzuki, purtătorul de cuvânt al Akagi Nyugo, a confirmat, de asemenea, pentru AFP că firma va colabora cu anchetatorii în urma unei „inspecții la fața locului”.

Dacă autoritatea de concurență va concluziona că există un cartel, aceasta ar trebui să aplice o amendă celor vinovați și să le impună îmbunătățirea practicilor comerciale.

În cursul exercițiului financiar anual încheiat în martie, vânzările de înghețată din Japonia au atins un nivel record de peste 660 de miliarde de yeni (3,55 miliarde de euro), potrivit Asociației japoneze a producătorilor de înghețată, în timp ce țara a înregistrat în 2025 cea mai caldă vară de la începutul înregistrărilor, în 1989.

La problemele acestei veri care se anunță toridă se va adăuga și penuria de învelișuri pentru conductele aparatelor de aer condiționat. Acestea conțin naftă, iar aprovizionarea cu ea a fost întreruptă din cauza crizei din Orientul Mijlociu, ceea ce afectează instalarea noilor aparate de aer condiționat, notează The Guardian.