Rapid anunță despărțirea de Borisav Burmaz. Unde va juca atacantul sârb

Borisav Burmaz (25 de ani) nu mai este jucătorul echipei Rapid București. Sârbul își prelungise contractul în această vară, însă nu mai făcea parte din planurile antrenorului Daniel Pancu.

Transferat de la FK Vozdovac în ianuarie 2024, pentru 400.000 de euro, Burmaz a impresionat în primul sezon, însă a suferit o ruptură de ligament încrucișat în vara anului 2025 și nu a mai revenit la același nivel. În acest sezon, Daniel Pancu l-a folosit doar în primele două etape din Superliga.

„Mulțumim, Borisav Burmaz! Aproape doi ani și jumătate în Giulești, 61 de meciuri și 11 goluri în tricoul alb-vișiniu, iar acum povestea a ajuns la final.

FC Rapid și atacantul Borisav Burmaz au decis, de comun acord, încetarea contractului. Îți mulțumim pentru fiecare minut în alb-vișiniu și pentru că ai făcut parte din povestea noastră!

Odată rapidist, mereu rapidist. Mult succes în următoarele provocări, Bora!”, a transmis clubul giuleștean pe Facebook.

Victor Angelescu, președintele Rapidului, a anunțat luni că Burmaz ar urma să semneze cu o echipă din Serbia. De-a lungul carierei, atacantul a mai trecut pe la Steaua Roșie Belgrad, Graficar și Radnicki 1923.