Rapid are așteptări mari de la Filip Stojilkovic: „Va avea cifre de golgheter”

Marius Bilașco, directorul sportiv al Rapidului, este convins că atacantul Filip Stojilkovic va începe să marcheze constant pentru echipa din Giulești.

Oficialul a vorbit despre adaptarea atacantului și a explicat că integrarea acestuia în echipă a reprezentat una dintre prioritățile clubului, mai ales că Stojilkovic a fost folosit la scurt timp după sosirea sa.

„Nu că ne așteptam la mai mult de la Stojilkovic. Pentru noi a fost foarte important să îl integrăm în echipă. Faptul că a ajuns și, la câteva zile, a intrat să joace a fost destul de important pentru noi. Am așteptat mult pentru transferul ăsta.

Dacă avea puțin mai multă șansă la șuturile pe care le-a avut, probabil avea mai multe goluri acum. În prima ligă din Polonia a avut goluri. Cred că va avea cifre de golgheter. Are foarte multe situații de a marca. Multe și le-a creat singur, ajunge de foarte multe ori acolo.

Este clar că va marca mai mult. E de-abia la început, sunt convins că o să marcheze. Nu e ușor nici pentru el. Cred că este foarte important să vedem că este un atacant care își creează ocazii și ajunge în fața porții”, a declarat Bilașco la Digi Sport, potrivit gsp.ro.

Bilașco așteaptă cel puțin 10 goluri de la Stojilkovic

Întrebat despre numărul de goluri pe care Rapidul îl așteaptă de la Stojilkovic, Marius Bilașco a evitat să fixeze o țintă exactă, dar a precizat că zece reușite ar reprezenta un bilanț bun.

„Sunt convins că va marca. Ne-am dori cât mai multe goluri de la el. Nu aș vrea să spun o cifră, că după aceea se interpretează. Zece goluri este o cifră bună pentru început. Avem foarte multe situații, am marcat puțin la câte situații am avut. Să luăm partea bună, că ajungem acolo.

E adevărat că avem nevoie de multe situații pentru a marca. Nu o să ne dea foarte mari bătăi de cap, dar nici nu stăm fără griji”, a mai spus oficialul giuleștenilor.

Împrumutat de la Pisa până în vara anului 2027 (giuleștenii au opțiunea unui transfer definitiv), Stojilkovic a evoluat în 7 meciuri în tricoul Rapidului. A reușit să marcheze un singur gol, în remiza cu Universitatea Craiova, scor 1-1.