Raul Opruț are planuri mari la Dinamo: „Putem bate orice echipă”

Raul Opruț, fundașul stânga al echipei Dinamo Bucureșt, a vorbit despre obiectivul „câinilor”, înainte de meciul cu Petrolul Ploiești din etapa cu numărul 24 a SuperLigii.

După ce a adus victoria trupei lui Zeljko Kopic în partida cu FC Hermannstadt, reușind o „dublă”, Opruț a afirmat că scopul jucătorilor dinamoviști în acest sezon este să devină campioni.

Raul Opruț, înainte de meciul cu Petrolul: „Ne-am pus prime de câștigare a titlului”

„Ne aşteaptă un meci greu, dar Stadionul Arcul de Triumf va fi plin, iar datoria noastră este să câştigăm toate cele trei puncte. Nu cred că se pune problema de adaptare pentru că anul trecut am jucat mult pe Stadionul Arcul de Triumf, un teren pe care am avut rezultate foarte bune. Practic casa noastră anul trecut a fost acolo.

Noi trebuie să ne ţinem de obiectivul stabilit la începutul sezonului. Între noi, normal că ne dorim titlul, de aia ne-am şi pus prime de câştigare a titlului. Suntem acolo sus, avem o echipă bună, am devenit mai maturi anul acesta, mai constanţi în joc şi rezultate. Vom vedea la final pe ce loc ne vom clasa.

Simt că putem bate orice echipă, însă este fotbal şi se poate întâmpla să ai şi zile mai proaste. Ceea ce mă bucură pe mine este că sezonul ăsta, chiar şi atunci când am pierdut, am reuşit să ne impunem jocul, iar ăsta este un lucru foarte important. Mai departe, sigur că se poate întâmpla să ai şi o zi mai proastă. Dar pe termen lung rezultatele vor veni”, a declarat Raul Opruț, în cadrul conferinței de presă, potrivit digisport.ro.

Dinamo – Petrolul va avea loc vineri, de la ora 20:00. Gazdele ocupă locul 3, cu 44 de puncte, în timp ce oaspeții se află pe 13, cu doar 20 de puncte.