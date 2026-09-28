Raul Rusescu a comentat schimbul Boutoutaou – Nsimba: „Cel mai bine ar fi să plece din România!”

Raul Rusescu a vorbit despre posibilul schimb de jucători dintre FCSB și Universitatea Craiova, în urma căruia Aymen Boutoutaou (25 de ani) ar putea ajunge la formația din Bănie, iar Steven Nsimba (30 de ani) ar face pasul la echipa bucureșteană.

Fostul atacant al roș-albaștrilor spune că îl vede pe Nsimba drept o variantă potrivită pentru FCSB, însă consideră că venirea acestuia ar putea reduce șansele lui Alexandru Stoian (18 ani) de a prinde minute.

„Mi l-aș dori pe Nsimba la FCSB. În același timp, dacă s-ar întâmpla acest transfer, porțile pentru Stoian s-ar putea închide, s-ar pune chiar lacătul. Dar profilul lui Nsimba îmi place, mai mult decât cel al lui Al-Hamlawi, de exemplu.

Nsimba poate aduce un plus la FCSB, dar mi-aș dori să-l văd mai mult și pe Stoian pe teren, în orice situație. Stoian și Nsimba în față, iar Drăguș în spatele lor. Ar putea juca împreună, pe modelul naționalei sau al Craiovei. Sună bine”, a declarat Rusescu, potrivit gsp.ro.

În ceea ce îl privește pe Boutoutaou, Rusescu consideră că schimbarea mediului ar putea reprezenta o soluție pentru algerianul care a intrat în dizgrația patronului Gigi Becali.

„Boutoutaou e un jucător bun, dar se află într-o situație din care e imposibil de ieșit. Reghecampf are abilitatea de a umbla la psihicul unui jucător, însă, și dacă joacă bine 10 meciuri și face 30 de minute mai slabe, s-a terminat! E o situație imposibilă pentru el și cel mai bine ar fi să plece din România”, a mai spus fostul atacant.

Boutoutaou a ajuns la FCSB în această vară, de la Sochaux, și a bifat două goluri în 11 apariții. De cealaltă parte, Nsimba evoluează la Universitatea Craiova din vara anului trecut. Francezul are 63 de meciuri, 21 de goluri și 7 assisturi în tricoul oltenilor.