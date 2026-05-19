Războiul din Iran afectează direct costul locuințelor de la mii de kilometri distanță

Războiul din Orientul Mijlociu nu zguduie doar piețele petroliere și de obligațiuni. Șocul ajunge acum la viața de zi cu zi a milioane de gospodării, pe măsură ce costurile ipotecare cresc vertiginos în Statele Unite și Europa, punând presiune și mai mult pe o piață imobiliară deja stresată.

Potrivit presei elene, care citează Financial Times, băncile reevaluează deja portofoliile de credite ipotecare, deși băncile centrale nu au majorat încă ratele dobânzilor. Se anticipează că războiul cu Iranul și creșterea prețurilor la energie vor reaprinde inflația și vor obliga Fed și BCE să înăsprească din nou politica monetară.

În România, potrivit datelor BNR, la creditele noi pentru locuință cu scadență de peste 5 ani acordate în euro populației dobânda a scăzut marginal între decembrie 2025 – martie 2026 de la 6,54% la 5,98%, în vreme ce la creditele ipotecare noi în lei a scăzut de la 5,88% la 5,73% (între martie 2025-martie 2026)

În SUA, prețurile locuințelor au revenit la nivelurile de dinainte de relaxare

În Statele Unite, rata dobânzii la o ipotecă standard pe 30 de ani a urcat la 6,36%, mai mare chiar și decât nivelurile din septembrie 2025, înainte ca Rezerva Federală să înceapă ciclul de reducere a ratelor dobânzilor.

Această creștere vine pe o piață imobiliară care se confrunta deja cu o problemă serioasă de lipsă de locuințe și costuri ridicate de finanțare.

Analiștii avertizează că, atâta timp cât prețurile petrolului rămân ridicate și Strâmtoarea Ormuz continuă să provoace îngrijorare pe piețe, presiunile asupra creditelor ipotecare se vor intensifica și mai mult.

„Uitați de ratele dobânzilor din perioada Covid”

Sentimentul cumpărătorilor se schimbă semnificativ, brokerii americani descriind o piață în care potențialii cumpărători „s-au obișnuit cu ideea că ratele mici ale dobânzilor nu vor reveni prea curând.

„Mulți au acceptat acum că nu vor mai vedea niciodată în viața lor credite ipotecare la 2%”, a declarat un broker Compass.

Situația nu se aplică doar la SUA. În Germania, ratele dobânzilor la creditele ipotecare populare pe 10 ani au crescut cu aproximativ 0,3 puncte procentuale în câteva săptămâni, ajungând aproape de 3,6%. Pentru un împrumut nou de 350.000 de euro, acest lucru se traduce într-un cost suplimentar de aproximativ 1.000 de euro pe an doar pentru dobânzi.

În Marea Britanie, creșterea este și mai accentuată. Rata medie a dobânzii la o ipotecă fixă ​​pe doi ani, cu un raport împrumut-valoare de 75%, a crescut la 5,1% în aprilie, de la 3,97% la sfârșitul lunii februarie.

Reprezentanții pieței imobiliare vorbesc despre o „lovitură serioasă” adusă puterii de cumpărare a gospodăriilor.

Războiul se extinde la economia reală

Investitorii încep să se teamă că războiul din Iran nu este doar o criză geopolitică, ci declanșatorul unui nou val de stagflație.

Dacă traficul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne restricționat și prețurile petrolului continuă să crească, presiunile asupra prețurilor vor deveni mai persistente, obligând băncile centrale să majoreze din nou ratele dobânzilor.

Economistul John Muelbauer de la Universitatea Oxford a avertizat că o mișcare greșită între Washington și Teheran ar putea duce economia globală la o „stagflație severă”.

Teama de „îngheț” în piața imobiliară

Se preconizează că creșterea ratelor dobânzilor ipotecare va reduce cererea de locuințe și va pune presiune asupra prețurilor proprietăților, în special dacă criza din Orientul Mijlociu se prelungește.

„Vom asista inevitabil la o încetinire a tranzacțiilor și la presiuni asupra prețurilor locuințelor, pe măsură ce creșterea ratelor dobânzilor se transmite pe piață”, avertizează Knight Frank.

Cu alte cuvinte, războiul care a început în Golful Persic începe acum să afecteze direct costul deținerii unei case la mii de kilometri distanță – de la Londra și Frankfurt până la New York și Toronto.