Războiul tăcut de 3 trilioane de dolari: Noua ruptură din Golf care sperie piețele

Echilibrul a fost delicat, dar funcțional până acum: Riadul și Abu Dhabi au concurat pentru capital, companii și influență, dar au menținut relații bune. Ruptura provoacă tulburări

Războiul cu Iranul domină știrile internaționale. Însă, în cadrul întâlnirilor cu ușile închise, bancherii și directorii grupurilor de investiții sunt îngrijorați de altceva: ruptura treptată dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, potrivit Naftemporiki.

Cele mai mari două economii din Golf au fonduri suverane de investiții în valoare totală de peste 3 trilioane de dolari. Pentru Wall Street , aceasta înseamnă că deteriorarea relațiilor dintre cele două nu este doar un alt episod geopolitic. Este o potențială amenințare la adresa fluxurilor de investiții, a tranzacțiilor de miliarde de dolari, a soldurilor petroliere și chiar a prezenței comerciale a celor mai mari grupuri financiare din regiune.

Potrivit Bloomberg, bancherii și directorii de investiții private au început deja să elaboreze planuri pentru a face față unei deteriorări suplimentare. Și, deși nimeni nu se așteaptă la un conflict imediat între cele două țări, există teama că rivalitatea economică va deveni atât de intensă încât companiile internaționale vor fi în cele din urmă obligate să aleagă între Riyadh și Abu Dhabi.

Wall Street între două bazine de capital

Pentru grupuri precum Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Brookfield și KKR, relația dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite este esențială.

Aceste companii își extind prezența pe ambele piețe de ani de zile, căutând acces la fonduri suverane care finanțează proiecte de inteligență artificială, infrastructură, energie și servicii financiare în întreaga lume.

Echilibrul a fost delicat, dar funcțional până acum. Riadul și Abu Dhabi s-ar putea să fi concurat pentru capital, companii și influență, dar marile grupuri de investiții au reușit să mențină relații cu ambele părți.

Acest lucru începe să se schimbe. Unele grupuri iau deja în considerare crearea de lanțuri de aprovizionare separate, revizuirea contractelor și a clauzelor de forță majoră și evaluarea dacă parteneriatele lor locale dintr-o țară ar putea dăuna relațiilor lor cu o alta.

Potrivit Bloomberg, o firmă internațională de avocatură a început să examineze mai atent cazurile pe care le preia în Golf, pentru a nu nemulțumi o tabără în beneficiul alteia. Într-un alt caz, un grup de investiții străine care încerca să strângă capital pentru un fond axat pe Orientul Mijlociu a fost informat de investitorii saudiți că banii lor puteau fi direcționați doar către vehicule axate exclusiv pe regat și fără expunere la Emiratele Arabe Unite.

De la Yemen și Sudan la OPEC

Ruptura nu a apărut brusc. A fost construită treptat, prin strategii diferite, într-o serie de crize regionale. În Yemen, cele două țări au sprijinit forțe diferite. În Sudan, Cornul Africii și Marea Roșie, cele două țări au urmat, de asemenea, politici divergente, concurând pentru influență și acces la coridoare comerciale și energetice critice.

Tensiunile au devenit și mai evidente înainte de războiul cu Iranul, când Arabia Saudită a încercat să limiteze rolul Emiratelor în Yemen și să reducă influența acestora pe alte fronturi.

În timpul crizei iraniene, Riadul a adoptat un ton mai conciliant față de Teheran, în timp ce Abu Dhabi a părut, cel puțin inițial, mai agresiv.

Marea schimbare a venit în aprilie, când Emiratele Arabe Unite și-au anunțat pe neașteptate retragerea din OPEC. Decizia a luat prin surprindere Arabia Saudită și nu a fost văzută doar ca o mișcare de politică energetică. A fost interpretată ca o provocare directă la adresa conducerii cartelului petrolier de către Riadul.

Primele fisuri în activitatea zilnică

Îngrijorător pentru Wall Street este că rivalitatea politică pare acum să se extindă și în economie.

În urma disputelor din Yemen, companiile cu sediul în Emiratele Arabe Unite au început să raporteze probleme în emiterea vizelor de afaceri pentru Arabia Saudită.

În ultimele săptămâni, companiile și persoanele fizice au raportat, de asemenea, întârzieri neobișnuite în transferurile bancare din Arabia Saudită către Emiratele Arabe Unite.

Niciuna dintre părți nu a recunoscut existența vreunei restricții oficiale. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite spun că cele două țări au legături economice și comerciale profunde, în timp ce banca centrală saudită afirmă că nu există restricții directe asupra unor țări specifice.

Cu toate acestea, momentul respectiv a întărit suspiciunile că tensiunile politice încep să afecteze fluxul de bani și de persoane.

Războiul petrolului care ar putea veni

Rivalitatea nu se limitează doar la bănci și fonduri de investiții. S-ar putea transforma și într-un conflict privind prețurile petrolului.

În urma retragerii Emiratelor Arabe Unite din OPEC, Abu Dhabi nu mai este obligat să respecte aceleași restricții de producție și își poate mări oferta.

Analiștii Eurasia Group estimează că o nouă competiție pentru petrol între cele două țări este probabil să se intensifice.

Arabia Saudită se află într-o poziție mai dificilă. Finanțează proiecte interne uriașe, înregistrează deficite bugetare tot mai mari și are nevoie de un preț al petrolului mai mare decât cel al Emiratelor Arabe Unite pentru a-și satisface nevoile guvernamentale.

Emiratele, pe de altă parte, au o marjă mai mare de a crește producția și de a rezista la prețuri mai mici.

Concurența la prețuri dintre cei doi mari producători ar putea pune presiune pe piața petrolului și perturba echilibrele care s-au bazat pe cooperarea lor de ani de zile.

Noile lanțuri de aprovizionare sunt, de asemenea, în pericol

Criza din Strâmtoarea Ormuz a subliniat importanța rutelor terestre care traversează Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Alimentele, medicamentele și alte bunuri esențiale sunt transportate din ce în ce mai mult pe șosea, deoarece întreprinderile caută alternative la incertitudinea transportului maritim.

Acest lucru a sporit dependența Emiratelor Arabe Unite de rutele rutiere saudite.

Dacă rivalitatea se intensifică, nu doar fluxurile financiare vor fi afectate. Și aprovizionarea cu alimente a regiunii ar putea fi perturbată.

Durerea de cap pentru Washington

Conflictul reprezintă, de asemenea, o problemă pentru Statele Unite. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite sunt aliați americani de mult timp, găzduiesc baze militare americane și s-au angajat să investească sume uriașe în economia americană.

Ruptura dintre cei doi vine într-un moment în care administrația Trump se confruntă deja cu războiul cu Iranul și cu incertitudinea din Strâmtoarea Hormuz.

Divizarea suplimentară a aliaților Washingtonului din Golf nu servește intereselor strategice americane și îngreunează și mai mult gestionarea regiunii.

Wall Street își amintește de Qatar

În birourile băncilor internaționale există un precedent pe care nimeni nu-l uită: blocada Qatarului din 2017.

La acea vreme, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Egipt au rupt relațiile diplomatice și comerciale cu Doha. Depozitele străine din Qatar au scăzut, ratingul de credit al țării a fost retrogradat, iar marile companii de transport maritim nu au putut transporta containere, deoarece porturile cheie din Golf au interzis navele care se îndreptau spre emirat.

Băncile au fost nevoite să meargă pe un fir subțire. Colaborarea cu Qatarul ar putea costa locuri de muncă în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, în timp ce plecarea de la Doha însemna pierderea unei piețe aflate în creștere dinamică.

Criza a durat aproape patru ani până a dezescaladat.

Astăzi, directorii și oficialii nu consideră probabil un scenariu atât de extrem între Riad și Abu Dhabi. Însă precedentul arată cât de repede poate avea un dezacord politic regional consecințe economice globale.

De ce 3 trilioane de dolari schimbă totul

Miza pentru Wall Street este enormă. Valoarea tranzacțiilor care implică entități din Golf a crescut cu aproape 200% în prima jumătate a anului, ajungând la aproape 300 de miliarde de dolari. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite produc împreună 13% din petrolul mondial. Veniturile lor finanțează investiții masive în inteligență artificială, infrastructură și achiziții globale.

Directorii executivi de top de la BlackRock, Brookfield și Blackstone călătoresc regulat în ambele țări. Accesul la capitalul lor este extrem de valoros pentru orice grup de investiții internațional. De aceea, nimeni de pe Wall Street nu vrea să aleagă o tabără.