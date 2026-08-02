Reacția după ce Lucian Mîndruță a spus că n-a mai pus altă mașină la spălat ca să facă economie. „90% negativ”

Lucian Mîndruță spusese, în martie anul acesta, că a făcut servicii de training pentru ministra mediului, Diana Buzoianu. În acest context, Mîndruță a revenit după postarea în care îndemnase la „minimă solidaritate” pentru economie de energie și a precizat că nimeni nu l-a rugat să o facă, ci a fost inițiativa lui.

Pe 31 iulie, când s-au anunțat problemele de la centrala de la Cernavodă, Lucian Mîndruță a postat pe contul său Facebook, cu 400.000 de urmăritori:

„Am terminat de spălat, n-am mai pus altă mașină. Nici aerul condiționat nu e pornit, am deschis geamul și e acceptabil.

Facem fiecare ce putem, pentru că nu facem pentru Bolojan sau Nicușor sau Grindeanu.

Facem pentru țara noastră”.

A primit 4.500 de mesaje.

Adrian Șoaiță, antreprenor cultural și fost administrator al cunoscutului Club A (Arhitectură) din București, a susținut că a analizat mesajele la postarea „pro economie de energie” a lui Lucian Mîndruță, în contextul în care Șoaiță urmează o școală doctorală cu multă sociologie.

„Pentru că sunt la o școală doctorală care implică și multă cercetare sociologică, am luat la puricat comentariile celebrei postări a lui Lucian Mîndruță, pentru a analiza reacția publicului la vorbele despre economisirea voluntară de energie („nu facem pentru Bolojan… facem pentru țara noastră”)”, a spus Șoaiță.

„Rezultatul agregat al comentariilor:

Negativ: ~90%

Pozitiv: ~6%

Ambiguu/neutru: ~4% (comentarii scurte, ironie neclară sau doar meta-comentarii gen „am venit pt comentarii”)”.

Mîndruță: ”Nu m-a rugat nimeni s-o fac”

Lucian Mîndruță revenit cu o postare în dimineața zile de 2 august: „Acum doua zile am pus o postare cu un mic apel la solidaritate în privința consumului de curent seara.

Nu m-a rugat nimeni s-o fac, pur și simplu am zis că e o idee bună să ne ajutăm unii pe alții.

Au urmat sute de comentarii, în esență cu același mesaj: “du-te naibii, consumăm cât vrem, numai să-ți facem în ciudă!”

Practic, oamenii (ok, și boții) au dus ura lor împotriva guvernului până la anularea completă a vreunei preocupări pentru interesul comun”.

Episodul din martie

Pe 17 martie, a avut loc în Parlament votul prin care a picat învestirea guvernului Veștea.

În comentariile sale publice, Lucian Mîndruță a elogiat discursul ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu.

În acele comentarii, Mîndruță a spus că acesta „a fost o lumină”, și a precizat că spune acest lucru independent de faptul că a făcut servicii de training pentru parlamentara USR.