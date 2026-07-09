Reacția Omniasig la sechestrul pus în dosarul achiziției elicopterului SMURD

„Compania cooperează pe deplin cu autoritățile, în conformitate cu obligațiile sale legale. Subliniem faptul că Omniasig nu are calitatea de parte investigată în cadrul procesului penal, ci exclusiv calitatea de parte responsabilă civilmente, în condițiile prevăzute de lege”, se spune într-un comunicat al companiei.

Procurorii militari au instituit sechestru pe bani și bunuri ale șefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, în dosarul achiziției de către SMURD a unui elicopter. Măsuri similare au fost puse și asupra unor firme, una dintre ele fiind Omniasig.

„Compania a acționat cu bună-credință, în baza obligațiilor sale contractuale și în cadrul instituțional aplicabil, în vederea înlocuirii aeronavei pierdute cu un echipament ce are caracteristici tehnice superioare”.

„Nu au fost poprite conturile bancare”

Omniasig precizează că își va exercita „toate drepturile și căile legale pentru protejarea intereselor sale”.

„În ceea ce privește măsurile dispuse de autorități, dorim să precizăm că măsura asigurătorie dispusă constă exclusiv în instituirea unui sechestru asigurător asupra unui bun imobil aflat în patrimoniul companiei. Nu a fost instituită nicio măsură de poprire sau de indisponibilizare a conturilor bancare ale Omniasig, așa cum a apărut eronat în unele articole de presă”, precizează sursa citată.

Compania dă asigurări că nu este afectată capacitatea sa de a-și desfășura activitatea, putând să-și îndeplinească toate obligațiile față de clienți și angajați.

„Reamintim că măsurile asigurătorii dispuse în cadrul unei investigații reprezintă instrumente procedurale prevăzute de lege și nu constituie o stabilire sau constatare a răspunderii sau a vinovăției unei persoane ori a unei companii”, precizează Omniasig.

Acuzațiile procurorilor militari

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel a anunțat în 21 aprilie că procurorii au început urmărirea penală împotriva a 17 persoane, pentru infracțiunea de contrabandă, în forma coautoratului, complicității şi instigării. Celor 17 persoane, care au calitatea de suspecți, nu le este indicat numele în comunicatul Parchetului.

Ancheta procurorilor militari vizează înlocuirea unui elicopter SMURD prăbușit în urmă cu 10 ani în timpul unei misiuni în Republica Moldova, accident în urma căruia patru persoane aflate la bord au murit. Elicopterul, care aparținea Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, a fost distrus complet.

Conform procurorilor, pentru soluționarea dosarului de daună privind „asigurarea CASCO – toate riscurile – a elicopterelor”, asiguratorul avea opțiunea de a achita Inspectoratului General de Aviație (IGAv) al Ministerului Afacerilor Interne valoarea agreată de asigurare în cuantum de 23.343.667,84 lei (5.270.045,79 euro în echivalent) sau de a înlocui elicopterul prăbuşit cu o aeronavă în configurație asemănătoare.

Societatea de asigurare și reprezentanții IGAv au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă în configurație asemănătoare, inclusiv în ceea ce privește echipamentele medicale din dotarea elicopterului.

„În contextul procesului de înlocuire a aeronavei distruse, în luna noiembrie 2017, IGAv. a preluat în proprietate noul elicopter pe insula Guernsey (teritoriu care aparținea de Marea Britanie, dar se afla în afara teritoriului în scopuri de TVA al Uniunii Europene), pe care l-a importat în România, iar punerea în exploatare, potrivit specificului autorității, putea fi realizată numai după efectuarea formalităților vamale şi acordarea liberului de vamă, inclusiv achitarea sau garantarea drepturilor datorate în vamă.

Din analiza actelor de urmărire penală, s-a constatat că introducerea acestei aeronave în România şi exploatarea sa ulterioară au avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat (TVA datorată în vamă) în valoare de 4.435.269,89 lei”, au precizat oficialii Parchetului Militar, într-un comunicat.

Reacția lui Raed Arafat

Sechestrul asupra bunurilor lui Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a fost pus printr-o ordonanță a procurorilor emisă miercuri.

Raed Arafat acuză că măsurile procurorilor „au fost luate fără nicio motivare concretă” și reprezintă „un act arbitrar și o încălcare gravă a principiilor statului de drept”. De asemenea, a spus că va acționa în instanță pe cei care-l discreditează.

„Personal, nu am avut nicio atribuție legală, nicio competență și nicio implicare în activitățile care ar fi generat pretinsul prejudiciu. Cu toate acestea, sunt supus unor măsuri restrictive dispuse fără fundament factual și fără motivarea cerută de lege”, a acuzat Arafat.