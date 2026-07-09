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Elicopter SMURD, Foto: DreamsTime
Actualitate

Reacția Omniasig la sechestrul pus în dosarul achiziției elicopterului SMURD

Adrian Ilie
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Procurorii militari au instituit sechestru pe bani și bunuri ale șefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, în dosarul achiziției de către SMURD a unui elicopter. Măsuri similare au fost puse și asupra unor firme, una dintre ele fiind Omniasig.

  • Compania de asigurări precizează că nu i-au fost sechestrate conturile, ci doar asupra unui imobil, și că nu este investigată în cadrul procesului penal.
  • Ce s-a întâmplat în dosar.

„Compania cooperează pe deplin cu autoritățile, în conformitate cu obligațiile sale legale. Subliniem faptul că Omniasig nu are calitatea de parte investigată în cadrul procesului penal, ci exclusiv calitatea de parte responsabilă civilmente, în condițiile prevăzute de lege”, se spune într-un comunicat al companiei.