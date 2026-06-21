Reacția sfidătoare a Iranului după ce Trump a amenințat cu „preluarea” Strâmtorii Ormuz: „Disperare”

Principalul negociator al Teheranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a acuzat Statele Unite de „disperare” și a spus că iranienii nu iau în serios amenințările Washingtonului, după declarația președintelui Donald Trump despre posibilitatea de a „prelua” Strâmtoarea Ormuz în cazul în care părțile nu ajung la un acord, au transmis AFP și CNN.

„Nu se gândesc niciodată că, dacă amenințările lor chiar ar fi funcționat, nu ar fi ajuns la acest nivel de disperare astăzi?”, a scris Ghalibaf, duminică seară, într-o postare pe platforma X.

El susține că armata iraniană este pregătită să răspundă dacă va fi necesar.

„Nu luăm deloc în serios amenințările americanilor”, a adăugat oficialul iranian. „Ar face bine să își măsoare cu grijă cuvintele. Forțele noastre armate sunt gata să le ofere un răspuns într-un mod diferit. Indiferent cât de mult vorbesc, noi suntem cei care acționăm”, a continuat acesta.

Ce declarase Donald Trump

Președintele american a vorbit despre posibilitatea de a „prelua” Strâmtoarea Ormuz, o rută crucială pentru aprovizionarea globală cu energie, în cazul în care Washingtonul și Teheranul nu ajung la un acord.

„Am putea prelua strâmtoarea, dacă trebuie să o facem”, a spus Trump, într-un dialog telefonic de 20 de minute cu Fox News. „Dacă aceștia nu ajung la o înțelegere, vom colecta taxe”, a mai afirmat liderul Statelor Unite.

El a reiterat că SUA ar putea deveni „îngerul păzitor” al strâmtorii și ar putea lua 20% din petrolul care tranzitează această rută.

Sâmbătă, conform presei iraniene de stat, armata Teheranului spusese că va închide strâmtoarea din cauza unor presupuse încălcări israeliene ale armistițiului în Liban, precum și pentru că SUA nu și-a îndeplinit prima clauză din acordul provizoriu.

„O închideți și nu veți mai avea o țară. Nici măcar nu o să mai ajungeți în nenorocita voastră de țară”, a amenințat Trump, în discuția cu Fox News, părând să se refere la delegația iraniană care s-a deplasat în Elveția pentru a se întâlni cu vicepreședintele american JD Vance.