Reacție după ultimele evenimente: „Noi nu pretindem că suntem România, noi credem că România are dreptul să se apere”

Cum ar arăta lumea sportului dacă și-ar schimba regulile conform ultimelor evenimente din țară, descrie jurnalistul Cătălin Tolontan, într-un text de opinie publicat pe GOLAZO.ro.

Un cetățean s-a prezentat și a spus că are un club foarte popular. Echipa lui e iubită de multă lume. „Vreau să jucăm în campionatul de fotbal”, a spus el. La spate, omul avea o bâtă de baseball. Și o șapcă roșie, cu niște litere mari, mari de tot.

„Bine, te poți înscrie, dar ca să joci fotbal. Noi suntem o asociație care durează de sute de ani, am trecut prin vremuri grele și am prins și timpuri bune. Te poți înscrie, dar ca să joci fotbal”, i s-a repetat.

Organizatorii jocului de fotbal din România au continuat să-i explice: „Pe timpul instaurării comunismului, echipa națională juca două meciuri pe an. Dar, apoi, am prins vremuri când am ajuns chiar între primele 8 echipe ale lumii, cu generația lui Hagi, Popescu, Ilie Dumitrescu… Important e să respecți regulile. Le vei respecta?”.

