Reacție rară a Chinei după ce șeful diplomației din Noua Zeelandă i-a spus unui deputat: „Întoarce-te în țara ta!”

Ambasada de la Wellington a depus o plângere oficială după ce ministrul de externe al Noii Zeelande, Winston Peters l-a atacat verbal pe deputatul Lawrence Xu-Nan, născut în China, potrivit Euronews.com.

Miercuri, în cadrul unei dezbateri aprinse privind gestionarea pandemiei de Covid-19, deputatul Lawrence Xu-Nan l-a întrebat direct pe ministru: „Ești vaccinat?”. Liderul NZ First, Winston Peters, a reacționat și i-a strigat: „Întoarce-te în țara ta.”

„Asta se numește democrație, spre deosebire de ceea ce ești obișnuit. Întoarce-te de unde ai venit”, a adăugat Peters.

La o zi după incident, Xu-Nan, care s-a născut în Tianjin, China, dar a crescut în Noua Zeelandă, a reacționat la declarațiile ministrului într-un interviu pentru 1News.

„Mi se pare puțin de necrezut ca un ministru al Afacerilor Externe să folosească comunitățile de imigranți drept țap ispășitor, ca o manevră de diversiune menită să îndepărteze vina de la toate prejudiciile pe care le provoacă acest guvern”, a spus el.

Reacție rară a Beijingului

Declarațiile lui Peters au determinat o intervenție rară din partea ambasadorului Chinei în Noua Zeelandă, Wang Xiaolong, care a scris pe X că, de obicei, evită să comenteze politica internă, dar că „uneori, o declarație spune mai multe despre persoana care o face decât despre orice altceva sau oricine altcineva”.

Ambasada Chinei la Wellington a declarat joi că a depus o plângere la Ministerul Afacerilor Externe al Noii Zeelande cu privire la ceea ce a descris drept „declarații negative legate de China făcute de un anumit politician”.

Peters a refuzat să-și retragă afirmațiile, susținând că declarațiile sale constituiau o apărare a libertăților democratice. „Trăim într-o democrație care include libertatea de exprimare și drepturile”, a scris el pe X, adăugând că „nu se va răzgândi în privința acestui punct”.

Prim-ministrul Noii Zeelande, Christopher Luxon, al cărui Partid Național guvernează în coaliție cu NZ First, a condamnat remarcile lui Peters, calificându-le drept „o încercare inadecvată de a atrage atenția”.

Politicienii din cadrul NZ First au mai fost criticați și în trecut pentru remarci similare. Anul trecut, adjunctul lui Peters, Shane Jones, a strigat „trimiteți-i pe mexicani acasă” la adresa deputatului Francisco Hernandez, care s-a născut în Filipine.