Reacții din PNL după ce Curtea de Apel București a dat dreptate PSD și a suspendat șase hotărâri luate de Guvernul Bolojan

„PSD cere. Sistemul execută. Românii plătesc”, a acuzat vineri deputatul liberal Robert Sighartău, într-un mesaj publicat pe Facebook. „Este un derapaj care pune în pericol statul de drept, fondurile europene şi însăşi capacitatea României de a se reforma”, a scris și deputata Raluca Turcan într-o postare similară.

Curtea de Apel București a suspendat vineri șase hotărâri ale Guvernului Ilie Bolojan, după ce PSD a contestat 12 astfel de acte normative emise de Executiv săptămâna trecută pe motiv că și-a depășit atribuțiile de guvern interimar.

„PSD cere. Sistemul execută. Românii plătesc. În urma acţiunilor iniţiate de PSD, Curtea de Apel Bucureşti a suspendat, dintr-un foc, şase hotărâri ale Guvernului Bolojan. Cine pierde? Adulţii cu handicap care beneficiază de sprijin pentru locuire şi tranziţie, pacienţii aflaţi în aşteptarea unui transplant, cercetătorii, fermierii, comunităţile din ariile Natura 2000 şi operatorii economici. Coincidenţă? Românii pot judeca singuri”, a acuzat Sighiartău.

Sighiartău acuză justiția că a devenit „actor al blocajului instituțional”

Liberalul, care a fost ales secretar general al PNL la un Congres ale cărui rezultate au fost suspendate tot în instanță spune că prin decizia de azi „mai grav însă este afectat un principiu esenţial al statului de drept: echilibrul dintre puterile statului”.

Potrivit lui Sighiartău, rolul instanţelor este să controleze legalitatea actelor administrative, nu să ajungă să blocheze, prin suspendări succesive, exercitarea atribuţiilor Guvernului şi aplicarea unor politici publice cu impact asupra milioane de români.

„Justiţia trebuie să rămână un arbitru al legalităţii, nu un actor al blocajului instituţional. Într-o democraţie funcţională, nicio putere a statului nu trebuie să ajungă să o substituie pe alta”, apreciază deputatul PNL.

Turcan: „Un stat capturat”

Deputata PNL Raluca Turcan scrie, la rândul ei, că 140 de milioane de euro, dintr-un singur foc, ne costă anularea celor două hotărâri de Guvern.

„Pe repede înainte, sfidând legea si toate cutumele de judecata din Romania. 140 de milioane de euro pe care România riscă să le piardă nu din cauza unei crize economice, nu din cauza unei calamităţi şi nici din lipsa banilor europeni, ci din cauza unui stat care pare tot mai capturat. Un stat capturat înseamnă mai mult decât o problemă de justiţie”, afirmă Turcan.

Liberala consideră că „ceea ce se întâmplă astăzi în România nu mai poate fi privit ca o simplă dispută politică”.

„Este un derapaj care pune în pericol statul de drept, fondurile europene şi însăşi capacitatea României de a se reforma. Am mai trecut prin asta. Am fost în stradă alături de sute de mii de români pentru a apăra justiţia şi statul de drept. Am protestat atunci pentru că am înţeles că, dacă justiţia cade, cade şi democraţia. Iar o parte dintre cei care confundau statul cu propriile interese au fost îndepărtaţi tocmai pentru că societatea nu a acceptat compromisul”, spune Raluca Turcan.

Ce acuza PSD

PSD cere Curții de Apel București să suspende hotărâri de guvern adoptate săptămâna trecută, care sunt jaloane în PNRR, precum Hotărârea privind aprobarea Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026–2030, jalon din PNRR evaluat la 972,4 milioane de euro.

„Toate vizează depăşirea limitelor constituţionale şi legale ale mandatului unui Guvern demis, deoarece promovează politici noi şi reprezintă exercitări ale atribuţiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile. În total au fost depuse 12 plângeri prealabile pentru 12 HG-uri”, a spus Sorin Grindeanu, la Parlament, într-o conferință de presă.

Ce a decis Curtea de Apel

Instanța a suspendat 6 dintre cele 12 Hotărâri de Guvern (HG) de joia trecută. Este vorba despre: