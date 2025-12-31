Reacții după propunerea șefului LPF de a reduce numărul de echipe din SuperLiga: „Idee neinspirată”

Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, ar dori să revoluționeze actualul format din SuperLiga României.

Oficialul LPF a anunțat că a luat în calcul schimbarea sistemului din întrecerea internă, de la 16 la 12 echipe, informează DigiSport.ro.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar mai mulți conducători din fotbalul românesc nu au fost de acord cu propunerea lui Gino Iorgulescu.

Este și cazul lui Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul, care a transimis în direct la Digi Sport că ideea șefului LPF este una „neinspirată”.

„(Îl veți mai susține pe Gino Iorgulescu?) Sincer, noi am fost printre cei care am votat ‘pentru’. Dacă dânsul își va face treaba cum trebuie, vom vedea peste doi ani de zile ce se întâmplă.

Acea idee cu 12 echipe în campionat mi se pare una neinspirată. Poate că anul nou va aduce mai multă inspirație”, a declarat Claudiu Tudor în cadrul emisiunii „Fotbal Club”.