Realitatea câștigă din nou în instanță în fața CNA. Dosarul, la aceeași judecătoare care a mai dat câștig de cauză postului TV / „În doar o oră s-a judecat totul. Mă declar uluit”, spune un șef CNA

Curtea de Apel București a decis miercuri suspendarea deciziei Consiliului Național al Audiovizualului din 27 mai prin care postul Realitatea Plus era obligat să își întrerupă emisia pentru trei ore. Decizia instanței nu este definitivă, dar este executorie și a fost luată cu o zi înainte de data la care postul TV era obligat pună în aplicare sancțiunea CNA.

Societatea care deține licența Realitatea Plus a deschis două procese împotriva aceleași sancțiuni a CNA

Unul dintre dosare a ajuns la aceeași judecătoare care în luna aprilie a suspendat decizia CNA privind ridicarea licenței Realitatea Plus.

„Este o decizie care ridică serioase semne de întrebare”, a declarat vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, pentru HotNews.

Pe 27 mai, CNA anunța sancționarea Realitatea Plus, pentru încălcarea normelor audiovizuale, cu obligarea postului de televiziune de a difuza – în ziua de joi, 4 iunie 2026 – timp de 3 ore, între orele 18.00 şi 21.00, numai textul deciziei de sancţionare.

La o zi distanță după decizia CNA, pe 28 mai, societatea PGH Media Invest SRL a introdus o acțiune pe rolul Curții de Apel București prin care solicita suspendarea executării deciziei CNA.

Pe 29 mai, PGH Media Invest introduce o a doua acțiune prin care cere atât suspendarea, cât și anularea deciziei CNA.

Cele două dosare au fost repartizate la secții diferite.

Primul dosar, în care Realitatea cerea suspendarea sancțiunii a fost repartizat Secției a X-a, la aceeași judecătoare, Roxana Elena Stanciu, care în luna aprilie a suspendat decizia CNA privind ridicarea licenței postului Realitatea TV.

Cel de-al doilea dosar a ajuns la Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, unde sunt judecate în mod frecvent procesele în care sunt contestate deciziile CNA.

Ambele dosare au primit prim termen de judecată pentru aceeași zi: 3 iunie.

La primul proces, programat miercuri la ora 9 la Secția a IX-a a CAB, judecătorul a amânat procesul pentru joi la ora 8.30, „pentru a se redacta decizia a cărei suspendare se solicită”, potrivit minutei instanței.

La câteva ore distanță, a avut termen cel de-al doilea proces deschis de Realitatea împotriva CNA, privind suspendarea deciziei din 27 mai.

„În doar o oră s-a judecat totul”

Prezent la proces, vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, a explicat pentru publicul HotNews cum s-a derulat procesul, declarându-se „uluit”.

În decurs de doar o oră, instanța a soluționat și cererea de recuzare a judecătoarei, și cererea de suspendare.

„La 13.30 a avut loc cel de-al doilea proces de suspendare. Noi am solicitat, într-o formă similară celei din dosarul de dimineață o amânare tocmai pentru a termina redactarea deciziei noastre. Solicitarea ne-a fost refuzată. A fost momentul în care juristul nostru a înaintat cererea de recuzare. Doamna judecător a continuat să administreze înscrisurile și să audieze părțile. Totul s-a încheiat la ora 15, iar la ora 16 aveam deja respingerea solicitării noastre de recuzare, iar câteva minute mai târziu a fost publicată și decizia privind suspendarea deciziei noastre. Cu alte cuvinte, s-a judecat și mai repede decât data trecută. În doar oră s-a judecat totul: si recuzarea, și suspendarea. Mă declar uluit și am motive să îmi pun serioase semne de întrebare”, a declarat Valentin Jucan, pentru HotNews.

Valentin Jucan, vicepresedinte al Consiliului National al Audiovizualului (CNA). ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO

Pe site-ul televiziunii, este anunțată decizia instanței cu titlul „Realitatea PLUS, o nouă victorie în instanță. În premieră, Curtea de Apel București a anulat decizia CNA de întrerupere a emisiei pentru 3 ore”.

CNA poate contesta decizia instanței

Decizia prin care Curtea de Apel București a decis suspendarea deciziei CNA privind întreruperea emisiei Realitatea în data de 4 iunie nu este definitivă, însă este executorie. Asta înseamnă că ea trebuie pusă în aplicare imediat.

CNA are la dispoziție cinci zile, după ce va primi motivarea instanței pentru a o contesta.

În cazul deciziei privind ridicarea licenței, Consiliul a atacat decizia Curții de Apel București însă dosarul, ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție, nu a primit nici până în prezent termen de judecată.

În ultimii doi ani, Consiliul Național al Audiovizualului a fost dat în judecată de 72 de ori de către societatea care deține Realitatea Plus. Aceasta a cerut în 69 de procese anularea unor sancțiuni, însă mai bine de jumătate din procese, aflate pe rolul Curții de Apel București, au fost suspendate după ce instanța a decis sesizarea Curții Constituționale, la cererea postului de televiziune, pentru a se stabili dacă Legea audiovizualului este constituțională.