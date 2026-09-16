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Science

O echipă de cercetători de la Stanford, condusă de un român, a transplantat țesut cerebral uman la șoareci: „Deschide calea către vindecarea unor boli grave”

Adrian Ilie
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O echipă de la Universitatea Stanford, condusă de românul Sergiu Pașca, a reușit să transplanteze celule cerebrale umane în creierul unor șoareci. Studiul publicat în revista Nature arată că acest lucru deschide calea către cercetarea modului în care apar boli grave precum schizofrenia, epilepsia sau paralizia cerebrală, transmite Universitatea Stanford.

  • Sergiu Pașca s-a născut în 1982, la Cluj-Napoca, iar după ce a studiat Medicina în orașul natal și-a aprofundat studiile la Institutl Max Planck din Frankfurt.
  • În 2007 a obținut titlul de doctor. Doi ani mai târziu, a plecat în Statele Unite, unde a continuat activitatea de cercetare la Stanford.