Recomandarea de carte: „Jocuri fără tronuri: 8 lecții despre putere de la oligarhi”

Games Without Thrones: 8 Leadership Lessons from Oligarchs, de David Lingelbach și Valentina Rodríguez Guerra, este o carte apărută în 2026 despre o idee provocatoare: dacă vrem să înțelegem cum funcționează puterea într-o lume tot mai incertă, ar trebui să studiem oligarhii- nu ca să devenim asemenea lor, ci pentru că aceștia au dezvoltat modalități foarte eficiente de a gestiona incertitudinea, puterea și oportunitățile.

În discursul său de plecare de la Casa Albă, fostul președinte american Joe Biden a avertizat că „în America se formează o oligarhie extrem de bogată, puternică și influentă”; administrația succesorului său, Donald Trump, este cea mai bogată din istoria Americii, guvernul fiind din ce în ce mai dominat de o elită miliardară care îl ascultă cu atenție.

Cartea este, în esență, o carte despre leadership deghizată într-un studiu despre oligarhi.

Ideea centrală

Autorii pornesc de la o premisă destul de sumbră: averea generează putere, iar puterea protejează și extinde averea.

În mod tradițional, spun autorii, separăm economia de politică: banii aparțin piețelor, iar puterea aparține guvernelor. Oligarhii operează însă exact la intersecția dintre cele două. Ei prosperă în special atunci când instituțiile sunt slabe, inegalitatea este ridicată, iar viitorul este greu de anticipat.

Autorii nu definesc oligarhul pur și simplu ca pe un miliardar. Definiția lor este mai apropiată de o persoană care transformă averea în putere și apoi transformă din nou puterea în avere.

Cele 8 lecții

Cartea extrage opt lecții de leadership din comportamentul oligarhilor.

Stăpânește incertitudinea

Oligarhii nu încearcă să elimine incertitudinea, ci să-i controleze direcția și să se poziționeze astfel încât incertitudinea să creeze oportunități pentru ei.

Autorii fac o distincție importantă între incertitudine și risc.

Niciodată de unul singur

O singură sursă de putere, un singur aliat, un singur activ sau un singur avantaj nu este suficient.

Oligarhii caută mai multe forme de control și mai multe opțiuni, pentru a reduce dependența față de o singură instituție sau relație.

„Negrul este noul negru”

Aceasta este probabil cea mai incomodă lecție. Autorii examinează mecanismele prin care puterea este menținută- corupție, coerciție, control și chiar violență.

Argumentul lor este că liderii trebuie să înțeleagă cum funcționează puterea în realitate, nu doar cum ne-am dori să funcționeze.

Urmează cinci strategii:

Fii mai antreprenorial Construiește-ți și schimbă-ți constant alianțele Răbdarea poate fi un avantaj strategic. Nu trebuie confundată cu pasivitatea.

Ascunde-te la vedere Nu permite să fii controlat. Nu permite ca propria ta activitate să devină captivă într-un sistem construit și controlat de altcineva.

Cine sunt exemplele?

Cartea nu se limitează la oligarhii ruși. Autorii analizează personaje și sisteme asociate cu oameni precum Donald Trump, Carlos Slim, Adam Neumann și Hun Sen, dar și cu figuri istorice precum Cleopatra.

Comportamentul de tip oligarhic poate fi întâlnit și în locuri precum Wall Street și Silicon Valley, nu doar în Rusia sau în regimurile autoritare.

Pentru un economist, antreprenor sau jurnalist economic, probabil cea mai interesantă idee este aceasta: Oligarhii nu anticipează neapărat viitorul mai bine decât ceilalți. Ei își construiesc poziții care le permit să supraviețuiască- sau chiar să profite- atunci când previziunile lor se dovedesc greșite.

Este foarte diferit de modul convențional în care este predată strategia managerială. Un manager obișnuit întreabă: Ce este cel mai probabil să se întâmple?

Mentalitatea oligarhică întreabă: Ce se întâmplă dacă mă înșel și cum mă asigur că încă am opțiuni?