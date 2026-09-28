Recomandări de articole

Sondajele au devenit un loc de joacă pentru escroci, mincinoși și fraudatori : Sunt un sondator și lucrurile devin ridicole. ( Argumentul )

Ierarhia banilor : Unii bani sunt mai buni decât alții. Acest lucru este fundamental pentru modul în care funcționează banii și sistemul bancar. ( Gregory Gundersen )

Mohamed El-Erian a renunțat la un loc de muncă cu un venit de nouă cifre după ce fica sa de 10 ani i-a înmânat o listă cu evenimente din viață pe care le ratase. „Era o listă pe care o întocmise cu evenimentele și activitățile ei importante pe care le ratasem din cauza angajamentelor de serviciu”, a scris El-Erian. Lista conținea 22 de elemente, inclusiv prima ei zi de școală, primul ei meci de fotbal al sezonului, o întâlnire cu părinții și profesorii și o paradă de Halloween. ( MoneyWise )

Cum gândește China despre IA : 7 mari întrebări – și multe răspunsuri – despre lucrul despre care vorbește toată lumea. ( Derek Thompson )

Nu folosiți niciodată ChatGPT pentru aceste cinci sarcini : Nu este un avocat, nu este un doctor și cu siguranță nu este terapeutul dumneavoastră.( Engadget )

Obișnuiam să fiu plătit ca să ies cu oameni faimoși : Blackbird Spyplane despre anii de interviu: Adam Sandler, Nathan Fielder, André 3000, John C. Reilly, Pusha T și restul. Note despre un job de vis (pe moarte?) ( Blackbird Spyplane )