Recomandări de lectură

Raportul guvernamental care m-a făcut să nu mai am încredere în agențiile noastre statistice : Jared Bernstein a petrecut ani de zile alungând neîncrederea unor oameni. El spune că nu mai poate face asta. ( Jared Bernstein )

De ce boom-ul IA este menit să se spargă : Groundbreaker se întoarce în vara anului 2006, când prețurile crescuseră timp de un deceniu, restanțele erau la minim, spread-urile erau strânse, iar mașina de securitizare bâzâia. Dacă ați fi întrebat atunci un birou de tranzacționare dacă piața ipotecară urmează să se prăbușească în câteva luni, toți ar fi râs. Trilioane de dolari în angajamente de calcul devin scadente în 2027-2028. Mecanica ascunsă dezvăluie cum și când se sparge boom-ul IA. ( Groundbreaker )

Și-au dedicat viața profesoratului. Apoi au început deepfake-urile : Caroline Haskins despre profesori precum Luis DeSantiago, a cărui imagine a apărut în fotografii false, generate de inteligență artificială. Epidemia de deepfake-uri din școli afectează nu doar elevii. Patru profesori povestesc pentru WIRED despre cum au devenit ținte ale conținutului sexualizat, generat de inteligență artificială – și cât de dificil a fost să găsească responsabilitatea. ( Wired )

Cine plătește costul când americanii renunță la știință?: Adam Frank credea că negarea științei va atinge punctul culminant odată ce oamenii vor experimenta consecințele directe ale greșelilor. Se pare că a greșit. ( Big Think )

Viața prin aplicații în China . Poate fi greu să câștigi bani în China în 2026, dar este foarte plăcut să-i cheltuiești. Un element major al involuției este concurența brutală de pe fiecare piață, care pune presiune în jos asupra prețurilor, deoarece consumatorii, răsfățați cu opțiuni, cer o calitate din ce în ce mai mare. Hoteluri, trenuri, zboruri, alimente, haine, mașini, telefoane, electronice, masaje, echipament de alpinism, Labubus: toate sunt ieftine în comparație cu Statele Unite. ( ChinaFile )

Fiecare boală este un eșec politic . Puțini oameni știu cât de mult a progresat medicina de-a lungul vieții lor. Mai puțini știu cât de mult ar fi putut progresa. Dacă ai fi suferit un atac de cord în 1950, aproape nimeni din jurul tău nu ar fi știut cum să te ajute. Resuscitarea cardiopulmonară (CPR) nu ar fi fost inventată decât peste un deceniu . Dacă ai fi ajuns la spital, un medic ți-ar fi administrat probabil morfină, ți-ar fi spus să stai nemișcat și să speri la ce e mai bine: opinia predominantă era că, odată ce inima se oprește din a mai pompa, nu se mai poate face nimic. (Work in progress)

Cum să nu mai fii nihilist financiar fără să te prefaci că totul este în regulă : Hanna Horvath răspunde la întrebarea pe care o primește cel mai des de la cititori — „bine, dar ce fac de fapt în privința asta?” — cu sfaturi financiare tactice care te vin în întâmpinarea acolo unde te afli. (Creierul tău despre bani )

SUA se confruntă cu o creștere bruscă a prețurilor la hârtia igienică pe fondul războiului comercial cu Canada : Produsele din hârtie sunt printre sectoarele cele mai afectate după ce negocierile comerciale au eșuat, cu tarife estimate de 25-50%. ( The Guardian )

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