Record absolut de temperatură înregistrat la Barcelona
Barcelona a înregistrat miercuri un record absolut de temperatură, de 40,7°C în zona înaltă a orașului, doborând precedentul record de 40°C, stabilit în iulie 2024, au anunţat serviciile meteorologice regionale din Spania, potrivit AFP.
La Barcelona, un oraş foarte popular în rândul turiştilor, proximitatea mării are tendinţa de a atenua căldura din aer, potrivit meteorologilor.
Observatorul Fabra, unul dintre cele mai importante din oraș, a înregistrat temperatura de 40,7°C, conform datelor provizorii ale agenției meteorologice catalane Meteocat.
Cu puțin timp înainte, instituția anunțase că același observator înregistrase 40,5°C, temperatură care depășea deja „recordul absolut” din cei „112 ani de măsurători” pentru această locație, și anume recordul de 40,0°C atins în iulie 2024, a precizat Meteocat pe rețeaua socială X.
🌡️40,5 ºC de temperatura màxima provisional a l'estació automàtica de l'Observatori Fabra de #Barcelona. Supera el rècord absolut de la seva sèrie de 112 anys de dades (40,0 ºC el 30/07/2024).— Meteocat (@meteocat) July 8, 2026
„Recorduri istorice”
La aeroportul din Barcelona, situat pe malul mării, spre deosebire de observatorul Fabra, temperatura a ajuns la 37,7°C, cu trei zecimi de grad peste recordul anterior de 37,4°C, înregistrat în august 2010, a explicat pentru AFP agenția meteorologică spaniolă Aemet, referindu-se la acest observator care colectează date încă din 1924.
„Barcelona a înregistrat cea mai călduroasă zi”, a confirmat un purtător de cuvânt al Aemet, José Ángel Núñez.
„Cele două observatoare de referință ale orașului, ambele cu o activitate de peste un secol – unul situat pe litoral, la doar 4 metri deasupra nivelului mării, iar celălalt în interiorul orașului, la o altitudine de 408 metri – au înregistrat recorduri istorice”, a explicat acesta.
Spania se confruntă de duminica trecută cu un nou val de căldură, care afectează în special nord-estul ţării, inclusiv Catalonia, unde este situat oraşul Barcelona.
Două zone apropiate de Barcelona sunt în continuare vizate de o alertă roşie, care semnalează „un pericol excepţional” cu posibil „impact foarte grav” pentru populaţie.
Spania, o ţară aflată în prima linie a efectelor produse de schimbările climatice în Europa, este obişnuită cu temperaturile ridicate, însă ţara iberică a trebuit să facă faţă în ultimii ani unei înmulţiri şi intensificări a valurilor de căldură.
De asemenea, Spania s-a confruntat în vara anului trecut cu cele mai grave incendii de vegetaţie din istoria sa recentă.
🌡️ Ola de calor | Una de cada seis estaciones de nuestra red ha alcanzado o superado 40 °C el día 8.— AEMET (@AEMET_Esp) July 8, 2026
➡️ Barcelona-Fabra, con más de un siglo de datos, ha batido su récord absoluto con 40.9 °C (dato provisional). El anterio registro máximo eran 40.0 °C en julio de 2024. pic.twitter.com/WAYvgEOOuR