Record absolut de temperatură înregistrat la Barcelona

Barcelona a înregistrat miercuri un record absolut de temperatură, de 40,7°C în zona înaltă a orașului, doborând precedentul record de 40°C, stabilit în iulie 2024, au anunţat serviciile meteorologice regionale din Spania, potrivit AFP.

La Barcelona, un oraş foarte popular în rândul turiştilor, proximitatea mării are tendinţa de a atenua căldura din aer, potrivit meteorologilor.

Observatorul Fabra, unul dintre cele mai importante din oraș, a înregistrat temperatura de 40,7°C, conform datelor provizorii ale agenției meteorologice catalane Meteocat.

Cu puțin timp înainte, instituția anunțase că același observator înregistrase 40,5°C, temperatură care depășea deja „recordul absolut” din cei „112 ani de măsurători” pentru această locație, și anume recordul de 40,0°C atins în iulie 2024, a precizat Meteocat pe rețeaua socială X.

🌡️40,5 ºC de temperatura màxima provisional a l'estació automàtica de l'Observatori Fabra de #Barcelona. Supera el rècord absolut de la seva sèrie de 112 anys de dades (40,0 ºC el 30/07/2024). — Meteocat (@meteocat) July 8, 2026

„Recorduri istorice”

La aeroportul din Barcelona, situat pe malul mării, spre deosebire de observatorul Fabra, temperatura a ajuns la 37,7°C, cu trei zecimi de grad peste recordul anterior de 37,4°C, înregistrat în august 2010, a explicat pentru AFP agenția meteorologică spaniolă Aemet, referindu-se la acest observator care colectează date încă din 1924.

„Barcelona a înregistrat cea mai călduroasă zi”, a confirmat un purtător de cuvânt al Aemet, José Ángel Núñez.

„Cele două observatoare de referință ale orașului, ambele cu o activitate de peste un secol – unul situat pe litoral, la doar 4 metri deasupra nivelului mării, iar celălalt în interiorul orașului, la o altitudine de 408 metri – au înregistrat recorduri istorice”, a explicat acesta.

Spania se confruntă de duminica trecută cu un nou val de căldură, care afectează în special nord-estul ţării, inclusiv Catalonia, unde este situat oraşul Barcelona.

Două zone apropiate de Barcelona sunt în continuare vizate de o alertă roşie, care semnalează „un pericol excepţional” cu posibil „impact foarte grav” pentru populaţie.

Spania, o ţară aflată în prima linie a efectelor produse de schimbările climatice în Europa, este obişnuită cu temperaturile ridicate, însă ţara iberică a trebuit să facă faţă în ultimii ani unei înmulţiri şi intensificări a valurilor de căldură.

De asemenea, Spania s-a confruntat în vara anului trecut cu cele mai grave incendii de vegetaţie din istoria sa recentă.