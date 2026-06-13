Record istoric. Borna atinsă de ChatGPT, aplicația cu cea mai rapidă creștere

Platforma ChatGPT, dezvoltată de OpenAI, a depăşit pragul de un miliard de utilizatori activi lunar în luna mai, devenind aplicaţia care a atins această performanţă cel mai rapid din istorie, potrivit estimărilor companiei de analiză Sensor Tower, transmite CNBC.

Pragul a fost atins la aproximativ trei ani şi jumătate de la lansarea ChatGPT, în noiembrie 2022. Astfel, aplicaţia a depăşit recordul anterior deţinut de Google Maps, care a avut nevoie de aproximativ cinci ani pentru a ajunge la un miliard de utilizatori lunari, scrie News.ro.

Succesul vine într-un moment în care atitudinea publicului faţă de inteligenţa artificială devine tot mai rezervată. Organizaţii, lideri religioşi şi chiar unele companii din industrie au avertizat în ultimele luni asupra riscurilor dezvoltării accelerate a tehnologiei.

Cu toate acestea, utilizarea aplicaţiilor bazate pe inteligenţă artificială continuă să crească puternic. Concurenţi precum Claude, dezvoltat de Anthropic, şi Meta AI au înregistrat creşteri anuale ale numărului de utilizatori de 640%, respectiv 973%, mult peste ritmul de creştere de 62% raportat pentru ChatGPT.

Analiştii spun că rivalii OpenAI beneficiază atât de îmbunătăţirile tehnologice, cât şi de percepţia publică. De exemplu, după ce OpenAI a anunţat în februarie un acord cu Departamentul Apărării al SUA pentru utilizarea modelelor sale în reţele militare clasificate, numărul dezinstalărilor ChatGPT a crescut cu aproape 300% într-o singură zi.

În aceeaşi perioadă, aplicaţia Claude a urcat pe primul loc în App Store din Statele Unite, după ce Anthropic a anunţat că nu va participa la operaţiuni militare ale Pentagonului.

Totuşi, specialiştii consideră că aceste reacţii nu vor schimba tendinţa generală de adopţie a inteligenţei artificiale.

Un studiu realizat de Boston Consulting Group pe aproximativ 12.000 de angajaţi a arătat că 74% dintre respondenţi folosesc în mod regulat instrumente AI, cu 23 de puncte procentuale mai mult decât în urmă cu un an. Peste 40% dintre utilizatorii frecvenţi spun că economisesc echivalentul unei zile întregi de muncă în fiecare săptămână datorită acestor tehnologii.

Potrivit estimărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, piaţa globală a inteligenţei artificiale ar putea depăşi valoarea de 4.800 de miliarde de dolari până în 2033.

Experţii consideră că, pe măsură ce inteligenţa artificială devine parte integrantă a vieţii cotidiene şi a activităţii profesionale, eventualele nemulţumiri sau preocupări etice vor avea un impact limitat asupra ritmului de adoptare a tehnologiei.