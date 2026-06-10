Reff & Asociații | Deloitte Legal a asistat MAS Real Estate, unul dintre cei mai mari proprietari de centre comerciale din România, în procesul de vânzare a șase proprietăți de acest tip către AFI Europe. Valoarea tranzacției depășește 280 de milioane de euro

Echipa Reff & Asociații | Deloitte Legal a asistat MAS Property Holding, parte a grupului sud-african deținut de MAS P.L.C. (listat la bursa din Johannesburg) în procesul de vânzare a șase centre comerciale în aer liber, în valoare de peste 280 de milioane de euro, către dezvoltatorul imobiliar AFI Europe N.V.. Tranzacția este supusă aprobării Consiliului Concurenței și a Comisiei pentru Investiții Străine Directe (CEISD) din România fiind estimată să se finalizeze până la 30 iunie 2026.

Echipa Reff & Asociații | Deloitte Legal implicată în proiect a asigurat asistență grupului MAS în procesul de due diligence care a stat la baza vânzării, folosind experiența acumulată în cadrul colaborării de lungă durată cu clientul pentru identificarea soluțiilor care au dus la simplificarea și eficientizarea întregului proces. Din echipă au făcut parte avocații Irina Dimitriu, Partener și liderul practicii de drept imobiliar, Simona Iacob, Counsel, care a coordonat întregul proiect, Maria Nițulescu, Senior Managing Associate, Ioana Georgescu-Mureșanu, Managing Associate, Călin Georgescu-Mureșanu, Senior Associate, Diana Dulamă, Marie-Louise Zanfir și Andreea Voicu, Associates. La succesul proiectului au mai contribuit și Ovidiu Bălăceanu, Counsel, și Mihai Tecuță, Senior Associate.

„Implicarea în această tranzacție a reprezentat un pas firesc în continuarea parteneriatului pe care îl derulăm de mai mulți ani cu MAS Property Holding, în cadrul căruia am avut oportunitatea de a oferi asistență în proiecte complexe de vânzare, cumpărare și alte operațiuni specifice. La finalizarea cu succes a acestei noi etape de colaborare a contribuit abordarea noastră multidisciplinară, prin implicarea colegilor din mai multe arii de practică, datorită căreia am putut oferi clientului soluții eficiente, adaptate tranzacției, dar și contextului de piață. Mulțumim colaboratorilor noștri pentru încredere și suntem pregătiți pentru noi provocări într-o piață imobiliară tot mai competitivă”, a declarat Irina Dimitriu, Partener Reff & Asociații | Deloitte Legal, și liderul serviciilor de consultanță pentru sectorul imobiliar în cadrul Deloitte România.

Centrele comerciale care fac obiectul tranzacției sunt Prahova Value Centre din Ploiești, Zalău Value Center, Baia Mare Value Centre, Roman Value Centre, Sepsi Value Centre din Sfântu Gheorghe și Bârlad Value Centre. Suprafaţa închiriabilă totală a celor șase active este de 125.500 mp, iar în prezent sunt ocupate de hypermarketuri, chiriași naționali și internaționali și zone de alimentație publică.

Chiar și după aceste vânzări, MAS rămâne unul dintre cei mai importanți investitori din retailul comercial din România, păstrând în portofoliu active majore precum Militari Shopping Center din București, DN1 Value Centre din Balotești, Dâmbovița Mall din Târgoviște și Atrium Mall din Arad. De asemenea, compania rămâne implicată în proiecte mari precum Argeș Mall din Pitești și Mall Moldova din Iași.

AFI Europe face parte din AFI Properties, una dintre cele mai importante companii de dezvoltare imobiliară, management și investiții în domeniul imobiliar, care operează în Europa Centrală și de Est din 1997.

Grupul operează în România, Republica Cehă, Polonia, Bulgaria, Serbia și Letonia.

Reff & Asociații | Deloitte Legal, cu o echipă care reunește 86 de avocați specializați în principalele discipline ale dreptului afacerilor, este una dintre cele mai importante societăți de avocați din România și oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, litigii, drept societar, fuziuni și achiziții, sectorul public și drept imobiliar, precum și optimizarea proceselor juridice și implementarea noilor tehnologii. Firma reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 2.500 de avocați în 80 de țări.

Articol susținut de Deloitte România