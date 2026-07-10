Reff & Asociații | Deloitte Legal a obținut soluții favorabile într-o serie de litigii complexe din materia achizițiilor publice pentru un client care furnizează servicii în industria de apărare

Reff & Asociații | Deloitte Legal a obținut soluții favorabile într-o serie de litigii complexe din materia achizițiilor publice, care au vizat valabilitatea și efectele unui document constatator negativ emis în contextul executării unui contract din industria națională de apărare. Proiectul a avut o miză semnificativă pentru continuitatea activității clientului, o importantă companie națională, întrucât documentul constatator negativ putea conduce la excluderea acesteia de la participarea în peste zece proceduri de achiziție publică.

Soluțiile obținute de echipa Reff & Asociații | Deloitte Legal reprezintă importante precedente judiciare cu privire la condițiile de emitere și limitele efectelor documentelor constatatoare negative, precum și la posibilitatea operatorilor economici de a demonstra adoptarea unor măsuri de remediere.

Astfel, Curtea de Apel București a anulat măsura excluderii clientului dintr-o serie de licitații, confirmând că simpla existență a unui document constatator negativ nu poate atrage automat această sancțiune, în măsura în care participantul furnizează dovezi privind implementarea unor măsuri de conformare față de situația care a determinat emiterea documentului.

Ulterior, Curtea de Apel Pitești a anulat documentul constatator negativ, în cadrul unui litigiu care a implicat numeroase aspecte tehnice și particularități specifice domeniului apărării naționale.

În paralel cu reprezentarea asigurată în fața instanțelor de judecată, echipa Reff & Asociații | Deloitte Legal a asistat clientul în adoptarea unor proceduri și măsuri interne menite să abordeze aspectele care au stat la baza emiterii documentului constatator negativ. Aceste măsuri au permis clientului să își păstreze posibilitatea de a participa la proceduri de achiziție publică până la soluționarea definitivă a demersurilor judiciare privind anularea documentului.

Echipa de litigii din cadrul Reff & Asociații | Deloitte Legal care a gestionat acest proiect a fost coordonată de Ana Galgoțiu-Săraru, Counsel, și a inclus-o pe Elena Iacuba, Senior Associate, în timp ce asistența specializată în drept comercial și sector public a fost asigurată de Adrian Coman, Senior Managing Associate, sub coordonarea Georgianei Singurel, Partener.

„Aceste soluții confirmă că, inclusiv în domenii cu un regim special, precum industria de apărare, măsurile adoptate de autorități trebuie să se bazeze pe criterii transparente și obiective și pot fi supuse unui control efectiv din partea instanțelor de judecată. Ne bucurăm că aceste mecanisme, combinate cu abordarea multidisciplinară a echipei noastre, au asigurat continuitatea activității clientului”, a declarat Ana Galgoțiu-Săraru, Counsel, Reff & Asociații | Deloitte Legal.

Reff & Asociații | Deloitte Legal aniversează 20 de ani de activitate pe piața din România, perioadă în care a crescut constant și și-a consolidat poziția pe piața avocaturii de business, ajungând să acopere 14 arii de practică. Cu o echipă care reunește 85 de avocați specializați în principalele discipline ale dreptului afacerilor, firma este una dintre cele mai importante societăți de avocați din România și oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, litigii, drept societar, fuziuni și achiziții, sectorul public și drept imobiliar, precum și optimizarea proceselor juridice și implementarea noilor tehnologii. Firma reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 3.100 de avocați în 75 de țări.

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Articol susținut de Deloitte România