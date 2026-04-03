Reff & Asociații | Deloitte Legal, recunoscută ca societate de avocați de top de către Legal 500 2026. Zece arii de practică sunt recomandate în prestigiosul clasament internațional

Reff & Asociații | Deloitte Legal a fost recunoscută ca societate de avocați de top în clasamentul internațional independentLegal 500 2026. Firma este recomandată de prestigiosul clasament internațional pentru zece arii de practică, respectiv imobiliare și construcții, drept financiar-bancar, drept comercial și fuziuni și achiziții (M&A), soluționarea litigiilor administrative și comerciale, dreptul muncii, dreptul concurenței, litigii fiscale, parteneriate public private (PPP) și achiziții publice, restructurare și insolvență, precum și tehnologie, media și telecomunicații (TMT).

Practica Reff & Asociați | Deloitte Legal specializată în imobiliare și construcții a fost reconfirmată în prima categorie a topului (Tier 1) pentru al nouălea an consecutiv. Echipa se remarcă „prin abordarea care îmbină în mod excepțional expertiza, viteza de reacție și viziunea strategică”. Irina Dimitriu, Partener și liderul practicii, a fost inclusă și în acest an în topul celor mai buni avocați din domeniu („Leading Partner”), pentru expertiza sa în asistența oferită companiilor multinaționale în proiecte de dezvoltare și investiții imobiliare de mari dimensiuni. Simona Iacob, Counsel, este recomandată ca „Leading Associate” și avocat cheie, în timp ce Larisa Popoviciu, Counsel, este menționată ca avocat cheie.

Practica specializată în drept financiar-bancar este recunoscută „nu doar pentru expertiza sa juridică, ci și pentru gândirea strategică, colaborarea multidisciplinară și abordarea centrată pe client”, pentru experiența în aspecte de reglementare a sectorului financiar-bancar național și la nivel european, fiind considerată „una dintre cele mai puternice echipe de avocați atât din punctul de vedere al competențelor, cât și al experienței și zonelor diverse acoperite”. Andrei Burz-Pînzaru, Partener și liderul practicii, este specializat în asistență juridică pentru bănci, instituții financiare non-bancare, instituții de plată și companii listate la bursă. Patricia Enache, Counsel, și Dănuț Arion, Managing Associate, sunt recunoscuți ca avocați cheie.

Serviciile de consultanță în tranzacții oferite de practica de drept comercial și fuziuni și achiziții completează oferta juridică vastă a firmei, astfel că „reprezintă alegerea potrivită pentru companiile care au nevoie de asistență integrată atât în fuziuni și achiziții, cât și în operațiuni de restructurare”. În ultimii ani, echipa a pus un accent deosebit pe structurarea și implementarea asocierilor în participațiune. Georgiana Singurel, Partener și lider al practicii, împreună cu Diana Fejer, Partener, coordonează echipa în proiecte complexe de fuziuni și achiziții, reorganizări de grup și asocieri între parteneri publici și privați. Ștefan Cărămidă, Managing Associate, este recomandat ca „Leading associate” și avocat cheie, în timp ce Fraga Varadi și Andreea Zaharia, Senior Managing Associates, Ioana Popescu și Elena Costescu, Senior Associates, sunt recunoscute ca avocați cheie.

Practica de soluționare a litigiilor comerciale și administrative a urcat în clasament anul acesta datorită abordării multidisciplinare, bazate pe o echipă complexă cu expertiză în litigii imobiliare și de construcții, dispute pe aspecte de reglementare, din sectorul bancar și din energie. „Asistența juridică post-tranzacție în fuziuni și achiziții reprezintă, de asemenea, un punct forte și un exemplu de integrare a avocaților de litigii în oferta de astfel de servicii a firmei”. Liderul practicii, Mihnea Galgoțiu-Săraru, care a obținut recunoașterea Next Generation Partner pentru al patrulea an consecutiv, deține o experiență vastă în cazuri de drept comercial multi-jurisdicțional și în dispute de importanță capitală pentru companiile implicate. Ana Galgoțiu-Săraru, Counsel, Alina Stan, Senior Managing Associate, și Laura Șendroiu, Managing Associate, sunt recomandate ca avocați cheie.

Practica specializată în dreptul muncii acoperă întreaga gamă de aspecte din legislația care reglementează piața muncii și este „deosebit de apreciată pentru asistența juridică oferită în faza ulterioară tranzacțiilor de fuziuni și achiziții, inclusiv cu privire la transferul salariaților și protecția drepturilor salariaților în caz de transfer total sau parțial al societății (TUPE transactions), în procese de due diligence în domeniul resurselor umane în fuziuni și achiziții și în procese de reorganizare a forței de muncă”. De asemenea, echipa se implică în litigii pe aspecte legate de dreptul muncii, inițiate de mari companii locale și internaționale. Florentina Munteanu, Partener și liderul practicii, este specializată în structurarea tranzacțiilor, concedieri și încetarea contractelor de muncă prin acord reciproc. Gabriela Ilie, Counsel, este recomandată ca „Leading associate” și avocat cheie, iar Ana-Maria Vlăsceanu, Managing Associate, este recunoscută ca avocat cheie.

Practica specializată în dreptul concurenței și al UE este apreciată pentru succesul său în asistența juridică oferită companiilor străine privind activitatea lor pe piața românească, cu accent pe investiții străine directe, investigații ale autorității de concurență și aspecte legate de ajutoare de stat. Florentina Munteanu, Partener, conduce și această practică și este inclusă în topul celor mai buni avocați din domeniu („Leading Partner”), fiind apreciată pentru „abordarea sa pragmatică” și pentru atenția acordată continuității afacerii. Alți membri remarcabili ai echipei sunt Andrea Grigoraș, Senior Managing Associate, recomandată ca „Leading associate” și avocat cheie, și Mihnea Radu, Managing Associate, evidențiat ca avocat cheie.

Practica de litigii fiscale a Reff & Asociați | Deloitte Legal „are o reputație solidă pe piața românească, datorită faptului că echipa este implicată frecvent în cazuri de asistență juridică pentru companii multinaționale pe diverse aspecte fiscale: TVA, accize, impozit pe profit, impozit pe venit, taxe de mediu și evitarea dublei impuneri”. Echipa reprezintă clienții în instanțe locale și europene în fața autorităților – inclusiv în dispute cu autoritățile fiscale naționale, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și la Comisia Europeană – oferind servicii complexe într-o gamă variată de cazuri, de la controale fiscale până la proceduri de infringement. Bogdan Mărculeț, Counsel, este recunoscut ca „Leading associate” și avocat cheie, iar Emanuel Bondalici, Senior Managing Associate, este menționat ca avocat cheie, în timp ce Mihnea Galgoțiu-Săraru este recunoscut ca Next Generation Partner și avocat cheie.

Practica specializată în parteneriate public-private (PPP) și achiziții publice, nou inclusă în clasament, este recunoscută pentru asistența oferită clienților din sectorul public, inclusiv autorități europene, naționale și locale, companii de stat și parteneri din zona privată, cu privire la aspectele juridice aferente achizițiilor publice, concesiunilor și contractelor public-private. Georgiana Singurel, Partener și lider al practicii, deține o experiență vastă în domeniu. Adrian Coman și Fraga Varadi, Senior Managing Associates, și Alexandru Tinică, Senior Associate, sunt recunoscuți ca avocați cheie.

Practica specializată în restructurare și insolvență, de asemenea nou inclusă în clasament, oferă asistență juridică creditorilor, debitorilor și partenerilor comerciali în cazuri de recuperare a creanțelor, achiziții de societăți aflate în dificultate și acorduri preventive. Echipa combină specializări diverse pentru o ofertă complexă de servicii. Florentina Munteanu, Partener, conduce și această practică, valorificând expertiza pe care o deține în dreptul concurenței și în dreptul muncii, în timp ce Mihnea Galgoțiu-Săraru, Partener și avocat cheie, contribuie prin vasta sa experiență în litigii. Gabriela Ilie, Counsel, și Miruna Stanciu, Managing Associate, sunt, de asemenea, recomandate ca avocați cheie.

Practica specializată în tehnologie, media și telecomunicații (TMT) se evidențiază prin „experiența remarcabilă în servicii digitale, în special protecția datelor, comerț electronic și digitalizare, cu accent deosebit pe conformarea la reglementările în vigoare”. Echipa este condusă de Georgiana Singurel, Partener, care coordonează și practicile de drept comercial și fuziuni și achiziții și de PPP și achiziții, concentrându-se pe aspecte legate de conformarea la reglementările în vigoare, tehnologie, proprietate intelectuală și legislația aplicabilă în mediul digital. În același timp, Silvia Axinescu, Counsel, Andreea Zaharia, Senior Managing Associate, și Corina Damaschin, Senior Associate, sunt recunoscute ca avocați cheie.

Clasamentul este efectuat în fiecare an de publicația internațională Legal 500 și evaluează societățile de avocați din peste 150 de jurisdicții pe baza opiniilor a 300.000 de reprezentanți ai departamentelor juridice ale companiilor, a informațiilor din formularele de înscriere trimise de firmele de avocați și a interviurilor cu profesioniști în domeniu.

Reff & Asociații | Deloitte Legal, cu o echipă care reunește 86 de avocați specializați în principalele discipline ale dreptului afacerilor, este una dintre cele mai importante societăți de avocați din România și oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, dreptul penal al afacerilor, piețe de capital, concurență, protecția consumatorilor și a datelor personale, drept comercial și fuziuni și achiziții, litigii, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, proprietate intelectuală, managementul activităților juridice, sectorul public și drept imobiliar, precum și litigii fiscale. Firma reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 3.100 de avocați în mai mult de 75 de țări.Pentru mai multe informații despre Reff & Asociații | Deloitte Legal, accesați www.reff-associates.ro. Pentru mai multe informații despre rețeaua globală Deloitte Legal, accesați secțiunea web dedicată.

