O echipă multidisciplinară formată din avocați specializați în drept imobiliar din cadrul Reff & Asociații | Deloitte Legal și consultanți financiari și fiscali din cadrul Deloitte România a asistat Global Vision, platformă românească de investiţii şi dez­voltare imobiliară, în procesul de cumpărare a unei proprietăți de birouri din București, zona Charles de Gaulle – Dorobanți, de la un grup de investitori irlandezi. Tranzacția a fost semnată în urmă cu șase luni și a fost finalizată recent.

Complexul de birouri, dezvoltat în perioada 2001-2004 – printre primele clădiri moderne de sticlă și oțel din centrul Bucureștiului, are o suprafață construită de aproximativ 10.000 de metri pătrați. Prin această achiziție, Global Vision își extinde portofoliul de birouri deținut în Bucureşti.

Experții din cadrul Reff & Asociații | Deloitte Legal au acordat asistență Global Vision pe tot parcursul procesului de achiziție, în etapa de due diligence, precum și în negocierea, semnarea și finalizarea documentației contractuale. Echipa de drept imobiliar implicată în proiect a fost formată din Irina Dimitriu, Partener și lider al practicii, Simona Iacob, Counsel, Maria Nițulescu, Senior Managing Associate, și Diana Dulamă, Senior Associate, iar din practica de drept societar, commercial și de fuziuni și achiziții au contribuit la succesul proiectului Florin Grumeza, Senior Associate, și Maria Marin, Associate. Echipa de consultanță financiară a Deloitte România implicată în proiect a fost formată din Vlad Bălan, Director, Marina Nicola, Deputy Director, Laura Necșuliu, Manager, și Andreea Dobrotă, Senior Associate, în timp ce asistența fiscală pe parcursul tranzacției a fost asigurată de Laura Bobar, Director, Alexandra Pană-Băcescu, Manager, Ana Bică, Manager și Roberta Roman, Consultant.

„Această achiziție ilustrează abordarea strategică a Global Vision în materie de investiții, similară proiectelor noastre anterioare, Brătianu Business Center și Corner Office Building, care vizează reintegrarea unor active situate în locații strategice în peisajul comercial al orașului. Locația și dimensiunile considerabile ale proprietății, coroborate cu expertiza noastră în calitate de investitori, dezvoltatori și administratori de active, ne conferă o poziție excepțională pentru a-i spori valoarea și impactul asupra mediului de afaceri din București. Investiția în locația potrivită reprezintă fundamentul filosofiei noastre, iar angajamentul nostru față de calitate și inovație este ceea ce ne diferențiază în peisajul imobiliar în rapidă evoluție”, a declarat Sorin Preda, Fondator & CEO Global Vision.

„Implicarea în această tranzacție, care are ca obiect o clădire fanion pentru piața de birouri din București, are o semnificație aparte și pentru că, asistând un antreprenor român, contribuim la consolidarea capitalului autohton pe piața de birouri din România. Negocierea s-a derulat pe parcursul unui an și a implicat numeroase provocări, însă am reușit să le gestionăm eficient și să finalizăm tranzacția, astfel încât clientul nostru să se poată concentra pe procesul de reintegrare a clădirii în piața de profil”, a declarat Irina Dimitriu, Partener, Reff & Asociații | Deloitte Legal, liderul practicii de drept imobiliar.

Global Vision este o platformă de investiții și dezvoltare imobiliară cu sediul în România, care, în cei peste 20 de ani de activitate, a investit și a dezvoltat diverse clase de active, combinând capacitățile interne de dezvoltare, construcție și administrare a activelor cu o alocare prudentă a capitalului, pentru a genera randamente solide și constante.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® și către mii de companii din sectorul privat. Experții firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile și de durată, care ajută la consolidarea încrederii în piețele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere și să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă și o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 180 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de țări și teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 470.000 de profesioniști la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 3.300 de profesioniști.

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Reff & Asociații | Deloitte Legal aniversează 20 de ani de activitate pe piața din România, perioadă în care a crescut constant și și-a consolidat poziția pe piața avocaturii de business, ajungând să acopere 14 arii de practică. Cu o echipă care reunește 85 de avocați specializați în principalele discipline ale dreptului afacerilor, firma este una dintre cele mai importante societăți de avocați din România și oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, litigii, drept societar, fuziuni și achiziții, sectorul public și drept imobiliar, precum și optimizarea proceselor juridice și implementarea noilor tehnologii. Firma reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 3.100 de avocați în 75 de țări.

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Articol susținut de Deloitte România