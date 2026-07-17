Reff & Asociații și Deloitte România au asistat NETOPIA în procesul de autorizare ca instituție de plată

O echipă multidisciplinară formată din avocați specializați în drept financiar-bancar din Reff & Asociații | Deloite Legal și consultanți din cadrul Deloitte România a asistat NETOPIA Payments, unul dintre pionierii și liderii pieței locale de plăți digitale, în procesul de obținere a autorizației de funcționare ca instituție de plată din partea Băncii Naționale a României. Compania marchează astfel o etapă definitorie în evoluția sa și deschide un nou capitol în dezvoltarea serviciilor financiare.

Procesul de autorizare a presupus alinierea modelului operațional, a cadrului de guvernanță și a mecanismelor de control intern la standardele aplicabile instituțiilor financiare reglementate, reflectând complexitatea și nivelul de maturitate atins de companie în dezvoltarea infrastructurii sale de plăți.

Echipa multidisciplinară Reff & Asociații | Deloitte Legal și Deloitte România, care a asistat NETOPIA pe parcursul întregului proces de autorizare, a reunit expertiză juridică, de reglementare financiară, guvernanță, management al riscurilor, combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, securitate cibernetică și reziliență operațională digitală, reflectând abordarea multidisciplinară a Deloitte aplicată în cazul proiectelor complexe de transformare și autorizare din sectorul financiar. Din echipa de drept bancar a Reff & Asociații au făcut parte Andrei Burz-Pînzaru, Partener, Dănuț Arion, Managing Associate, Andrei Bănescu și Bogdan Vlad, Senior Associates. Iar echipa de consultanță a Deloitte România a fost formată din Andrada Tănase, Partener, Laura Lică-Banu, Director, Silvia Mata, Assistant Director, Raluca Anton, și Cristina Viisoreanu, Senior Managers, Oana Ceban, Lavinia Munteanu și Octavian Popa, Managers, și Victoria Tocan, Senior Consultant.

„Trecerea de la o companie fintech la o instituție de plată reglementată este un proces extrem de riguros, care testează limitele de adaptabilitate și guvernanță ale oricărei organizații. Pentru NETOPIA, sprijinul oferit de echipa comună Deloitte și Reff & Asociații a fost unul esențial pentru noua etapă de dezvoltare a companiei. Abordarea integrată – care a îmbinat rigoarea juridică, expertiza în managementul riscului și înțelegerea tehnologiei și securității digitale – ne-a permis să aliniem infrastructura noastră de plăți la cele mai înalte standarde. Împreună am demonstrat că inovația fintech poate fi integrată cu succes într-un cadru riguros de conformitate, deschizând calea către noi oportunități de creștere pe piața locală. Suntem recunoscători pentru acest parteneriat de succes”, a declarat Delia Paceagiu, COO, NETOPIA Payments

„Industria serviciilor financiare traversează o perioadă în care creșterea și inovația trebuie susținute de mecanisme solide de guvernanță, control și reziliență operațională. Autorizarea NETOPIA, succes la care ne bucurăm că am contribuit, este dovada faptului că ecosistemul fintech din România a ajuns la maturitatea necesară pentru a construi instituții financiare reglementate la standarde europene. Pentru noi, proiectul confirmă și valoarea modelului multidisciplinar Deloitte, în care expertiza juridică, de reglementare, risc și tehnologie lucrează împreună pentru a răspunde unor provocări care nu mai pot fi tratate într-o singură disciplină, iar rolul avocatului presupune înțelegerea și integrarea unor cerințe complexe de reglementare, guvernanță, reziliență operațională, securitate cibernetică și management al riscurilor”, a declarat Andrei Burz-Pînzaru, Partener, Reff & Asociații | Deloitte Legal.

„Autorizarea NETOPIA confirmă faptul că organizațiile care investesc timpuriu în conformitate, managementul riscurilor și securitate sunt cel mai bine poziționate pentru a valorifica oportunitățile de dezvoltare create de transformarea digitală a sectorului financiar. Transformarea unei companii de tehnologie într-o instituție financiară reglementată reprezintă un proces complex, care depășește semnificativ dimensiunea juridică a unei autorizări și presupune adaptarea modelului operațional, a cadrului de control intern și a mecanismelor de guvernanță la standardele aplicabile instituțiilor financiare”, a declarat Andrada Tănase, Partener, Deloitte România.

NETOPIA Payments este unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții de plăți digitale din România, oferind servicii de acceptare a operațiunilor de plată, prin multiple metode și deservind un portofoliu extins de comercianți din economia digitală.

Reff & Asociații | Deloitte Legal aniversează 20 de ani de activitate pe piața din România, perioadă în care a crescut constant și și-a consolidat poziția pe piața avocaturii de business, ajungând să acopere 14 arii de practică. Cu o echipă care reunește 85 de avocați specializați în principalele discipline ale dreptului afacerilor, firma este una dintre cele mai importante societăți de avocați din România și oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, litigii, drept societar, fuziuni și achiziții, sectorul public și drept imobiliar, precum și optimizarea proceselor juridice și implementarea noilor tehnologii. Firma reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 3.100 de avocați în 75 de țări.

Pentru mai multe informații despre Reff & Asociații | Deloitte Legal, accesați www.reff-associates.ro.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® și către mii de companii din sectorul privat. Experții firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile și de durată, care ajută la consolidarea încrederii în piețele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere și să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă și o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 180 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de țări și teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 470.000 de profesioniști la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 3.300 de profesioniști.

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Articol susținut de Deloitte România