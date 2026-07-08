Reff & Asociații și Deloitte România au obținut o victorie definitivă într-un litigiu fiscal complex privind proprietatea intelectuală, serviciile intra-grup și prețurile de transfer. Ajustări de peste 90 de milioane de lei impuse de ANAF au fost anulate

O echipă multidisciplinară formată din avocați specializați în litigii fiscale din cadrul Reff & Asociații | Deloitte Legal și consultanți fiscali din Deloitte România a obținut o soluție definitivă importantă pentru o companie internațională din sectorul tehnologiei, într-un litigiu fiscal complex privind prețurile de transfer, redevențele aferente proprietății intelectuale și serviciile intra-grup. Litigiul a avut la bază ajustări fiscale de peste 90 de milioane de lei aplicate de autoritățile fiscale din România în urma unei inspecții care a vizat tranzacții desfășurate între entități afiliate din mai multe jurisdicții.

Cauza a urmat un parcurs procedural complex, întins pe o perioadă de peste cinci ani, care a inclus și o casare dispusă de Înalta Curte de Casație și Justiție, cu trimitere spre rejudecare, etapă în care instanțele au admis definitiv acțiunea contribuabilului, care a recuperat ulterior de la autoritățile fiscale sumele achitate ca urmare a ajustărilor contestate.

Soluția este relevantă întrucât clarifică principii cu aplicabilitate largă în materia prețurilor de transfer: standardele aplicabile analizelor de comparabilitate, criteriile de identificare a beneficiarilor efectivi ai serviciilor intra-grup și condițiile în care poate fi susținută alocarea costurilor între entități afiliate în fața autorităților fiscale și a instanțelor de judecată.

Un prim aspect important îl reprezintă validarea abordării contribuabilului privind analiza de comparabilitate utilizată pentru determinarea nivelului de piață al redevențelor aferente proprietății intelectuale. Instanța a confirmat că un studiu de comparabilitate realizat cu respectarea Ghidului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și a legislației locale – prin aplicarea unor criterii de selecție obiective și verificabile, actualizarea anuală a prețurilor din contractele comparabile și revizuirea analizei complete la anumite intervale de timp – constituie o documentație solidă și suficientă pentru susținerea poziției de prețuri de transfer ale contribuabilului.

Un al doilea aspect vizează serviciile intra-grup și aplicarea testului beneficiului. Hotărârea instanței confirmă că documentarea riguroasă a beneficiilor economice generate de serviciile primite, identificarea beneficiarilor acestora, prezentarea documentației justificative relevante și fundamentarea economică a cheilor de alocare utilizate reprezintă elementele esențiale ale unei apărări solide în această materie.

„Victoria este cu atât mai importantă cu cât activele necorporale, serviciile cu valoare adăugată ridicată și structurile operaționale specifice economiei digitale reprezintă unele dintre principalele zone de interes în cadrul inspecțiilor fiscale de prețuri de transfer. Această hotărâre transmite un mesaj clar: o documentație robustă, construită riguros și în deplină conformitate cu standardele OCDE și cu legislația locală, reprezintă un instrument eficient de apărare în fața ajustărilor fiscale. Soluția este valoroasă și prin prisma faptului că legislația fiscală nu definește standardul documentar aplicabil serviciilor intra-grup, ceea ce generează frecvent incertitudine pentru contribuabili, interpretări divergente și litigii de lungă durată. Hotărârea oferă, așadar, un reper pentru cazurile similare privind documentația care poate susține cu succes poziția contribuabilului, inclusiv în ceea ce privește alocarea costurilor și identificarea beneficiarilor serviciilor”, a declarat Bogdan Barbu, Partener, Prețuri de Transfer, Deloitte România.

„În contextul intensificării controalelor fiscale asupra modelelor de afaceri digitale și a tranzacțiilor care implică active necorporale, consider că această decizie este binevenită atât pentru practicieni, cât și pentru contribuabili, contribuind la creșterea gradului de predictibilitate în materia prețurilor de transfer și la conturarea unor standarde clare de analiză atât în fața autorităților fiscale, cât și a instanțelor de judecată”, a declarat Bogdan Mărculeț, Counsel, Reff & Asociații | Deloitte Legal.

Echipa de litigii fiscale care a obţinut acestă soluţie de referință în domeniu a fost condusă de Bogdan Mărculeț, Counsel, și le-a inclus pe Laura Epure, Managing Associate, și Tatiana Pluteanu, Senior Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal. Practica de servicii fiscale a Deloitte în România a fost implicată în acest proiect prin echipa formată din Bogdan Barbu, Partener, Adelina Bobe, Senior Manager și Maria Constantin, Manager.

Reff & Asociații | Deloitte Legal aniversează 20 de ani de activitate pe piața din România, perioadă în care a crescut constant și și-a consolidat poziția pe piața avocaturii de business, ajungând să acopere 14 arii de practică. Cu o echipă care reunește 85 de avocați specializați în principalele discipline ale dreptului afacerilor, firma este una dintre cele mai importante societăți de avocați din România și oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, litigii, drept societar, fuziuni și achiziții, sectorul public și drept imobiliar, precum și optimizarea proceselor juridice și implementarea noilor tehnologii. Firma reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 3.100 de avocați în 75 de țări.

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Articol susținut de Deloitte România