„Regele Pantofilor” aduce în România un nou mare brand de magazine

Retailerul polonez de încălțăminte CCC Group, proprietar al lanțului de magazine CCC din România, va lansa și pe piața locală, prin compania de modă Modivo, lanțul de magazine cu preț redus ShockPrice, anunță compania.

Au început deja recrutări de personal pentru deschiderea unui magazin la Arad, pentru poziții, de exemplu, de Deputy/Store Manager.

„Vrem să fim regele comerțului cu amănuntul off-price; avem încredere în acest model”, spune Dariusz Milek, CEO al Modivo Platform.

Grupul anunță astfel că dorește să lanseze un al doilea brand off-price, alături de HalfPrice, de asemenea lansat și în România.

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