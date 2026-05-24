Reguli noi pentru profesia de ghid turistic. Modificările anunțate de ministrul Turismului

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, a anunţat că a pus în transparenţă publică noile norme pentru profesia de ghid de turism.

„După mai bine de 20 de ani, actualizăm regulile pentru profesia de ghid de turism. Poate părea un subiect tehnic, dar în realitate vorbim despre oamenii care reprezintă România în faţa turiştilor, zi de zi. Ghidul de turism nu mai este doar persoana care „conduce un grup”. Este omul care explică, oferă context, creează experienţe şi contribuie direct la imaginea despre România cu care un turist pleacă acasă”, a scris ministrul într-o postare pe Facebook, duminică.

Potrivit acestuia, printre modificări se află renunţarea la legitimaţiile pe carton folosite încă din 2001 şi introducerea de carduri moderne cu cod QR – mai sigure, mai uşor de verificat şi adaptate unei administraţii digitale. În plus, sunt clarificate categoriile profesionale pentru a elimina confuziile: „ghid local” devine „ghid intern”, iar „ghid naţional” devine „ghid internaţional”, citează Agerpres.

„Actualizăm sistemul de sancţiuni”

Modificările „permit şi cetăţenilor din afara Uniunii Europene care au drept de muncă în România să profeseze legal ca ghizi de turism. Până acum, legea îi bloca chiar şi după ce finalizau cursurile de calificare. Actualizăm sistemul de sancţiuni, rămas aproape neschimbat din 2001, din perioada în care amenzile erau exprimate încă în milioane de lei vechi”, a scris ministrul.

Acesta a arătat că România are în acest moment aproape 9.000 de ghizi de turism activi, dintre care peste 400 atestaţi doar anul acesta. Este un domeniu care creşte şi care are nevoie de mai multă profesionalizare, digitalizare şi claritate.