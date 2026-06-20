Restricții de circulație în București. Mai multe străzi închise / Încep lucrările la Pasajul Basarab

Traficul rutier va fi restricţionat, în weekend, pe mai multe artere din București. Pe Calea Victoriei un segment va fi închis traficului auto și deschis doar pietonilor, în Piața Victoriei va avea un eveniment al bisericii Penticostale Filadelfia, iar la Pasajul Basarab încep lucrările de remediere anunțate de Primăria Capitalei.

„Străzi Deschise”

Pe Calea Victoriei, segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia şi Splaiul Independenţei, atât pentru autovehicule, cât şi pentru biciclete şi trotinete, pentru desfăşurarea proiectului „Străzi Deschise – Bucureşti, Promenadă Urbană”, anunță Agerpres.

Nu va fi afectat traficul rutier în intersecţii.

Potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere, sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 09:00 – 22:00, se vor desfăşura în cadrul proiectului „Străzi deschise” mini concerte stradale, spectacole de teatru şi dans, ateliere pentru copii, statui vivante, studiouri foto.

Pe durata restricţiilor se va permite traversul pe Calea Victoriei, la intersecţiile cu Bd. Dacia, străzile C.A. Rosetti, Ştirbei Vodă, Ion Câmpineanu şi Bd. Regina Elisabeta.

Perimetrele restricţionate vor fi împrejmuite corespunzător, astfel încât în zonele de travers auto pietonii să fie direcţionaţi către trotuare, respectiv treceri pentru pietoni.

Se va permite accesul riveranilor către domiciliu, precum şi către unităţile economice din zonă, conform indicatoarelor montate temporar pe durata restricţiilor, sub supravegherea autorităţilor îndreptăţite.

Rutele alternative recomandate sunt: Piaţa Victoriei – Bd. Lascăr Catargiu – Piaţa Romană – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Piaţa Universităţii – Bd. I.C. Brătianu – Piaţa Unirii – Splaiul Independenţei; Piaţa Victoriei – Str. Buzeşti – Str. Berzei.

Eveniment în Piața Victoriei

Totodată, sâmbătă va avea loc o adunare publică organizată de Biserica Penticostală Filadelfia

Biserica Penticostală Filadelfia va organiza, sâmbătă, o adunare publică în Piaţa Victoriei, în intervalul orar 12:00 – 16:00, după următorul program: între orele 12:00 – 12:30 – adunarea participanţilor lângă sediul Ambasadei Suediei din Şos. Pavel D. Kiseleff nr. 43; în intervalul orar 12:30 – 13:15 – deplasare pe benzile I şi II de circulaţie, pe traseul Ambasada Suediei – Şos. Pavel D. Kiseleff – Piaţa Victoriei (alveola centrală); între orele 13:15 – 15:30 – adunare publică în Piaţa Victoriei (alveola centrală); în intervalul orar 15:30 – 16:00 – defluirea totală a participanţilor.

Cursă de Ciclism

Sâmbătă are loc și cursa de ciclism „MTB 4 Eşarfe” în Municipiul Bucureşti în intervalul orar 08:00 – 11:00.

Este prevăzută adunarea participanţilor în parcarea din faţa Clubului de Echitaţie Felix Ţopescu – Academia de Poliţie; între orele 11:00 – 15:00 – maratonul de ciclism cross country, pe banda I de circulaţie, pe traseul Aleea Privighetorilor – str. Vadul Moldovei – aleile din Pădurea Băneasa; în intervalul orar 15:00 – 17:00 – premiera şi defluirea participanţilor.

Încep lucrările la Pasajul Basarab

Circulaţia rutieră şi transportul public în zona Pasajului Basarab vor fi afectate începând de sâmbătă, când încep lucrările de remediere a acestei infrastructuri, a informat Primăria Capitalei, potrivit Agerpres.

Astfel, de sâmbătă până pe 29 iunie, se va lucra doar în zona liniilor de tramvai, fără afectarea traficului auto. Va fi scoasă din tensiune linia de contact pentru a se putea lucra în siguranţă.

În perioada 29 iunie – 31 iulie, maşinile vor circula pe o singură bretea, în ambele sensuri, dinspre Calea Grozăveşti înspre Şos. Nicolae Titulescu şi invers.

„Toată luna august, traficul auto se va muta pe cealaltă bretea. Din septembrie, odată cu începerea şcolii şi revenirea traficului, vom avea închideri punctuale pe carosabil. Totul va fi gata până la finalul anului”, precizează sursa citată.

De sâmbătă, vor fi suspendate liniile de tramvai 4 şi 11. În locul lor, STB înfiinţează linia 54, care va circula între Depou Alexandria – Zeţarilor – Şura Mare.

Linia 44 va circula cu parc mărit, iar linia 1 va circula deviat, între Romprim – Piaţa Sudului – Dristor – Obor – Banu Manta, în ambele sensuri.

Linia 10 va circula deviat, între Romprim – Piaţa Sudului – Piaţa Eroii Revoluţiei – Trafic Greu – 13 Septembrie – Ghencea (în ambele sensuri).

Va fi înfiinţată linia navetă 610, între Primăria Sectorului 1 – Pasaj Basarab – Piaţa Leul – Piaţa Danny Huwe – Şos. Progresul, cu întoarcere pe Panduri.

De la 1 septembrie, circulaţia tramvaielor revine la normal, dar vor mai avea loc intervenţii punctuale la Pasajul Basarab, astfel încât să fie gata până la finele anului.

Lucrările vizează: înlocuirea parapetului metalic degradat, a aparatelor de reazem nefuncţionale şi a rosturilor de dilataţie; înlocuirea sistemului de colectare şi evacuare a apei de pe pasaj; aşternerea de covor asfaltic, strat de uzură pe cale pasaj şi strat de legătură şi uzură pe rampe; curăţarea suprafeţelor de beton şi metal prin sablare, astuparea fisurilor şi aplicarea de mortare speciale, protecţie anticorozivă a suprafeţelor, protecţia hobanelor; executarea marcajelor rutiere, reparaţii la panourile fonoabsorbate; reparaţii la nivelul scărilor rulante.

PMB menţiona că pasajul nu a fost recepţionat la timp şi ajuns „plin de rugină, degradat”, nesigur pentru pietoni şi şoferi, având fisuri la stâlpii din beton.

În urma unei tranzacţii extrajudiciare au fost readuşi pe şantier constructorii Astaldi (actualul Webuild) şi FCC, care au făcut proiectarea şi urmează să înceapă reparaţiile, alături de Trustul de Clădiri Metropolitane şi Energetica Servicii.