Rețeaua de săli de fitness SWEAT devine Level Up și se extinde cu o nouă locație în București. Urmează o serie de alte 4 săli până la finele acestui an 

MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, anunță rebrandingul rețelei de fitness SWEAT, care va opera sub noua identitate Level Up, și inaugurează o nouă locație în București (zona Vitan), în urma unei investiții de aproximativ 500.000 euro. Această etapă marchează primul pas în dezvoltarea platformei Level Up, ecosistemul MedLife dedicat sănătății prin mișcare, și reconfirmă strategia Grupului de a-și consolida prezența pe segmentul de fitness, wellbeing și prevenție personalizată.

Noua identitate a sălilor de fitness reflectă evoluția de la un model centrat exclusiv pe antrenament fizic la o abordare orientată către progresul în sănătate. Această schimbare vine într-un context în care consumatorii caută tot mai mult soluții complete pentru menținerea sănătății, iar granițele dintre fitness, wellness și medicina preventivă devin din ce în ce mai apropiate.

„Level Up marchează începutul unei noi etape de dezvoltare pentru rețeaua noastră și reflectă o schimbare de perspectivă asupra modului în care privim sănătatea. Ne propunem să construim mai mult decât o rețea de săli de fitness – dezvoltăm un concept care integrează mișcarea într-un ecosistem mai amplu dedicat prevenției, stării de bine și longevității. Sub noua identitate, vom accelera dezvoltarea rețelei, cu obiectivul de a ne extinde rapid în București și, pe termen lung, la nivel național. Credem că viitorul fitnessului înseamnă experiențe complete, servicii relevante și comunități care îi ajută pe oameni să facă din mișcare un obicei sustenabil și un instrument real pentru o viață sănătoasă pe termen mai lung”, a declarat Călin Hagiu, CEO Level Up by MedLife.

Cea de-a șasea locație Level Up by MedLife

Noua sală din București, situată pe Bulevardul Râmnicu Sărat nr. 41, în Complexul Comercial Bobocica, are o suprafață de 650 mp și este rezultatul unei investiții de aprox. 500.000 de euro. Odată cu această deschidere, rețeaua Level Up by MedLife ajunge la șase locații în București și la un număr de aproximativ 6.000 de membri activi.

Potrivit oficialilor companiei, clubul din Vitan oferă zone dedicate de fitness, cardio și antrenament funcțional, fiind echipat cu soluții premium furnizate de Nautilus, companie cu peste 50 de ani de experiență în dezvoltarea echipamentelor profesionale pentru fitness. Printre elementele distinctive ale noii locații se numără cele cinci aparate Leverage, gama flagship a producătorului, o zonă extinsă dedicată antrenamentelor pentru fesieri (opt aparate), o zonă generoasă de greutăți libere, precum și un spațiu de lounge. Locația beneficiază de lumină naturală, fiind concepută pentru a oferi un mediu modern, aerisit și confortabil pentru antrenamente.

Persoanele care doresc să se alăture comunității Level Up în această perioadă beneficiază de oferta specială „Membru Fondator”, care include acces la un abonament cu o valoare medie de aproximativ 27 euro/lună.

Level Up by MedLife: de la fitness tradițional la sănătate și longevitate

Level Up este noua platformă MedLife dedicată sănătății prin mișcare, fiind construită plecând de la convingerea că progresul în sănătate se obține prin pași mici, consecvenți și sustenabili, susținuți de o abordare clinică multidisciplinară, tehnologie, genetică și acces la servicii relevante.

Sub noua identitate, rețeaua de săli de fitness Level Up își păstrează comunitatea și experiența construite până acum, integrându-se într-un concept mai amplu, care va permite dezvoltarea unor noi servicii și experiențe dedicate sănătății prin mișcare.

Totodată, rețeaua își continuă planul accelerat de dezvoltare, având deja în pregătire alte câteva locații în București. Potrivit oficialilor comaniei, obiectivul MedLife este dublarea rețelei Level Up și atingerea pragului de 10 locații până la începutul anului viitor.

Prin dezvoltarea platformei Level Up, MedLife își consolidează poziționarea în zona de prevenție, wellbeing și sănătate personalizată, completând în mod natural ecosistemul de servicii al Grupului. Inițiativa reflectă direcția strategică a companiei de a investi nu doar în tratarea bolii, ci și în servicii care îi ajută pe oameni să rămână sănătoși mai mult timp, transformând mișcarea într-un instrument activ de sănătate și longevitate.

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Despre Grupul MedLife

MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă rețea de clinici, una din marile rețele de laboratoare medicale, spitale generale și specializate și are cea mai mare bază de clienți corporate pentru Pachete de Prevenție în Sănătate din țară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică și experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale, în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.

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Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe https://www.medlife.ro/.

Articol susținut de MedLife