Noi trageri LOTO joi 18 iunie 2026. Report de peste 6,23 milioane de euro la LOTO 6 din 49

Joi, 18 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 14 iunie, Loteria Română a acordat 37.415 câștiguri în valoare totală de peste 6,31 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la LOTO joi, 18 iunie 2025:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Ce câștiguri sunt puse în joc la LOTO joi, 18 iunie 2026:

În urmă câștigării premiului de categoria I la tragerea Joker din data de 14.06.2026, pentru tragerea Joker din data de 18.06.2026 Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 300.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,65 milioane de lei (peste 6,23 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,20 milioane de lei (peste 1,37 milioane de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 56.300 de lei (peste 10.700 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 282.900 de lei (peste 54.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,24 milioane de lei (peste 237.700 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 104.300 de lei (peste 19.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 265.500 de lei (peste 50.700 de euro).

Cine a câștigat marele premiu la Joker

La tragerea Joker din 14.06.2026 s-a câștigat premiul de categoria I in valoare de 3.565.252,21 lei (peste 681.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro si a fost completat cu o singura varianta la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de 10,50 lei.

O tânara jucătoare din Brașov, în varstă de 28 de ani, a fost cea care a jucat biletul norocos, conform Loteriei Române. Ea și-a ridicat câștigul în cursul zilei de 16 iunie 2026.



Câștigătoarea joacă la loto de aproximativ 3 ani, iar de peste un an joacă constant atât la Joker cât și la Loto 6/49 si Loto 5/40. De asemenea, ocazional, îi place să-și încerce norocul și la loz.

Jucatoarea a declarat că nu are numere favorite și că a jucat Quick Pick.



Ea nu a dorit să-și facă publică identitatea.