Rinul atinge un nou minim istoric la Köln din cauza secetei

Rinul a atins un nou minim istoric, sâmbătă dimineaţă, la Köln (vestul Germaniei), la 68 de centimetri, adică cu un centimetru mai puţin faţă de ultimul record înregistrat în 2018.

Anunțul a fost făcut de Autoritatea germană pentru căile navigabile (WSV) pe site-ul său, aceasta precizând în același timp că, pe parcursul zilei de sâmbătă, nivelul apei ar trebui să crească ca urmare a ploilor abundente, citează News.ro.

La Kaub, mai la sud, nivelul fluviului crescuse deja sâmbătă dimineaţă la 27 cm, după ce vineri atinsese un minim de 25 cm, potrivit WSV.

Această diferenţă între oraşe se explică prin faptul că fiecare staţie are propriul nivel de referinţă zero şi că, prin urmare, valorile înregistrate de hidrometre nu sunt direct comparabile de la un oraş la altul.

Acest nivel scăzut al apelor ar putea afecta mai multe sectoare-cheie ale primei economii europene, în special industria chimică şi siderurgică, care depind de râu pentru transportul unor cantităţi mari de mărfuri.

Consecinţele masive ale unei eventuale întreruperi a navigaţiei pe Rin

Într-un interviu acordat cotidianului Rheinische Post, publicat sâmbătă, Thilo Schaefer, expert în schimbări climatice la institutul economic IW, a atras atenţia asupra consecinţelor potenţiale ale unei întreruperi a navigaţiei pe acest fluviu.

„O oprire totală a navigaţiei interioare ar necesita, doar ea singură, aproximativ 3.000 de camioane-cisternă suplimentare pe zi”, a spus el.

„Însă aceste capacităţi nu sunt disponibile. Prin urmare, lanţurile de aprovizionare sunt ameninţate de adevărate penurii. Pentru economia germană, acest lucru poate deveni o povară economică semnificativă”, a adăugat el.

Rinul este al doilea cel mai lung fluviu din Europa de Vest şi Centrală, după Dunăre, iar nouă ţări depind de el pentru apa potabilă, apa dulce, energia hidroelectrică şi transportul fluvial.