România a strălucit la Campionatele Europene de canotaj. Câte medalii au cucerit sportivii noștri
România a încheiat Campionatele Europene de canotaj de la Varese (Italia), duminică, pe locul 1 în clasamentul pe medalii, cu opt medalii – șase de aur, una de argint şi una de bronz.
Canotorii români au câștigat la aceste campionate europene următoarele medalii:
- Aur pentru Simona Radiş şi Adriana Adam (W2-), cu un nou record al Campionatelor Europene.
- Aur pentru Ştefan Berariu şi Florin Lehaci (M2-).
- Aur pentru echipajul masculin de 8+1 (M8+), primul titlu european al României în această probă.
- Aur pentru echipajul feminin de 8+1 (W8+), după un parcurs impresionant, început cu un nou record al Campionatelor Europene în calificări.
- Aur pentru Marian Enache şi Iulia Bălăucă (Mix2x), primul titlu european al României în această probă.
- Aur pentru echipajul de 8+1 mixt (Mix8+).
- Argint pentru echipajul de patru rame masculin (M4-).
- Bronz pentru echipajul de patru vâsle feminin (W4x).
România s-a clasat, astlfel, pe primul loc în clasamentul pe medalii, cu 6 de aur, 1 de argint și 1 de bronz, urmată de Germania (5-6-1), Marea Britanie (5-1-0), Italia (2-2-5).