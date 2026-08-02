România a strălucit la Campionatele Europene de canotaj. Câte medalii au cucerit sportivii noștri

România a încheiat Campionatele Europene de canotaj de la Varese (Italia), duminică, pe locul 1 în clasamentul pe medalii, cu opt medalii – șase de aur, una de argint şi una de bronz.

Canotorii români au câștigat la aceste campionate europene următoarele medalii:

Aur pentru Simona Radiş şi Adriana Adam (W2-), cu un nou record al Campionatelor Europene.

Aur pentru Ştefan Berariu şi Florin Lehaci (M2-).

Aur pentru echipajul masculin de 8+1 (M8+), primul titlu european al României în această probă.

Aur pentru echipajul feminin de 8+1 (W8+), după un parcurs impresionant, început cu un nou record al Campionatelor Europene în calificări.

Aur pentru Marian Enache şi Iulia Bălăucă (Mix2x), primul titlu european al României în această probă.

Aur pentru echipajul de 8+1 mixt (Mix8+).

Argint pentru echipajul de patru rame masculin (M4-).

Bronz pentru echipajul de patru vâsle feminin (W4x).

România s-a clasat, astlfel, pe primul loc în clasamentul pe medalii, cu 6 de aur, 1 de argint și 1 de bronz, urmată de Germania (5-6-1), Marea Britanie (5-1-0), Italia (2-2-5).